Mr Lee lĩnh 9 tháng tù vì xúc phạm nữ CEO trên mạng xã hội

Hôm 21/5, TAND Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Thanh Tịnh (còn gọi là Mr Lee, 35 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trương Thanh Tịnh bị tuyên phạt 9 tháng tù.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 2 điểm cầu là TAND Tp.Thủ Đức và trại tạm giam Chí Hòa - Phân trại tạm giam khu vực Tp.Thủ Đức.

Trước khi bị bắt, Mr Lee từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành nghề không phép liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ, sắc đẹp. Bị cáo này cũng sở hữu tài khoản có nhiều lượt theo dõi trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube.

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/02/2023 đến ngày 20/9/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok, Trương Thanh Tịnh đã đăng các nội dung có liên quan đến cá nhân và công việc kinh doanh của bà L.T.H.N.

Các bài đăng của Tịnh được thực hiện tại địa chỉ ô 20 khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương và số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP.Thủ Đức.

Bị cáo Trương Thanh Tịnh đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có hành vi soạn thảo, chỉnh sửa, biên tập, đăng tải 7 bài viết và video trên trang Facebook "Thẩm mỹ Mr.Lee Bình Dương" và tài khoản Tiktok "Lee Sài Gòn" có nội dung liên quan đến bà N.

Các bài viết kèm video lan truyền trên mạng xã hội có nội dung không được kiểm chứng, vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật đã xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà N. và công ty của bà này.

Ngày 31/10/2023, bà N. có đơn tố cáo Tịnh. Vào cuộc xác minh, Công an TP.Thủ Đức (cũ) xác định hành vi của Tịnh có dấu hiệu của tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên đã khởi tố, bắt tạm giam Tịnh để điều tra về tội danh này.

Tại Cơ quan CSĐT, Trương Thanh Tịnh khai nhận đăng nội dung như trên, mục đích là để tạo dựng uy tín trên mạng xã hội, lôi kéo khách hàng bằng cách hạ uy tín của người khác thông qua các thông tin chưa được kiểm chứng.

Tại tòa, bị cáo Tịnh thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và mong được tuyên án nhẹ để sớm được tự do, tái hòa nhập cộng đồng.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Thanh Tịnh đủ yếu tố cấu thành tội danh như cáo trạng truy tố. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyêt phạt bị cáo Tịnh 9 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.