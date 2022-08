Một trong hai tiệm vàng tại Huế bị cướp đã mở cửa trở lại

Vào 13h trưa 4/8, có mặt tại chợ Đông Ba (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) - nơi vừa xảy ra 2 vụ cướp tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi gây hoang mang trong dư luận, PV Báo CAND ghi nhận, hiện tiệm vàng Thái Lợi đã mở cửa, giao dịch trở lại. Theo nhiều tiểu thương ở gần tiệm vàng Thái Lợi, các hoạt động mua bán tại tiệm vàng này đã diễn ra bình thường. Trong khi đó, tại tiệm vàng Hoàng Đức vẫn tiếp tục nghỉ bán.



Đến đầu giờ chiều 4/8, tiệm vàng Hoàng Đức vẫn chưa mở cửa trở lại sau 5 ngày bị đối tượng dùng súng AK cướp.

Theo nguồn tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 4/8, Công an đã mời chủ tiệm vàng Thái Lợi đến để làm việc. Tại đây, điều tra viên yêu cầu chủ tiệm vàng này cung cấp một số hóa đơn, chứng từ mua bán liên quan đến số vàng mà trước đó chủ tiệm trình báo bằng miệng số vàng bị cướp (chủ yếu vàng 18K, có trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng).

Đến chiều 4/8, số vàng mà đối tượng cướp tại tiệm vàng Thái Lợi được Công an thu giữ tại hiện trường và một số người dân nhặt được đến nộp tại Công an TP Huế và Ban quản lý chợ Đông Ba là khoảng gần 4 cây vàng 18K (trị giá khoảng 180 triệu đồng).

Hàng vàng Thái Lợi hiện đã mở cửa hoạt động bình thường trở lại.



Theo một nguồn tin riêng của PV Báo CAND, cũng có một số trường hợp nhặt được vàng đưa về nhà cất giấu nhưng khi được Công an vận động, tuyên truyền, họ có đưa đến trả lại. Tuy nhiên, số lượng vàng mà một số người trả lại có thể ít hơn so với số vàng họ nhặt được trước đó.

Trong khi đó, qua tìm hiểu từ chủ tiệm vàng Hoàng Đức cũng như lời khai của chủ tiệm này tại cơ quan điều tra, số vàng của tiệm này bị Ngô Văn Quốc cướp đã được nhân viên của tiệm và người dân nhặt, trả lại ngay sau khi vụ án xảy ra. Chủ tiệm vàng này khẳng định, qua kiểm đếm, số vàng của tiệm đã được trả lại nguyên vẹn như trước thời điểm xảy ra vụ cướp. Được biết, hiện tiệm vàng Hoàng Đức đã hoàn tất việc sửa chữa một số chỗ hư hỏng do đối tượng cướp nổ súng. Dự kiến, trong ngày 5/8, tiệm vàng này sẽ mở cửa giao dịch.

Cũng trong chiều 4/8, Cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành giám định số vàng thời điểm bị cướp và khẩu súng AK47 mà đối tượng sử dụng gây án nhằm hoàn tất thủ tục trước khi ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế).

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường sau khi xảy ra vụ cướp ở khu vực phía trước chợ Đông Ba

Theo quy trình tố tụng, sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc. Thời gian giám định việc này sẽ kéo dài khoảng gần 2 tháng và sau khi có kết quả, Công an sẽ tiếp tục có hướng điều tra.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thông qua mạng xã hội, hiện, cơ quan Công an tiếp tục vận động, đề nghị người dân nộp lại số vàng nhặt được - tang vật của vụ cướp. Cơ quan Công an khẳng định, đối với những người dân nào nhặt vàng của vụ cướp nhưng không trả lại sẽ bị xử lý về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Theo cơ quan điều tra, qua 4 ngày đấu tranh, lấy lời khai, đối tượng Ngô Văn Quốc bước đầu khai nhận, do bức xúc trong công việc nên đối tượng đã có tâm lý bất ổn, sử dụng súng AK để đi cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi. Hiện, nguyên nhân vụ cướp đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Ngô Văn Quốc hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định tạm giữ hình sự 9 ngày. Đến nay, đối tượng đã bị tạm giữ hình sự 4 ngày.