Một quận ở Hà Nội cần tuyển 19 hiệu phó, 210 giáo viên biên chế

UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa có thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc 2024.

Theo thông báo, quận cần tuyển 19 phó hiệu trưởng cho 17 trường học từ mầm non tới THCS, gồm: THCS Mỹ Đình 2; THCS Phú Đô; THCS Trung Văn; THCS Đại Mỗ; THCS Nguyễn Quý Đức; THCS Xuân Phương; THCS Cầu Diễn; THCS Nguyễn Du; THCS Phương Canh (số lượng 2); THCS Lý Nam Đế (số lượng 2); Tiểu học Phú Đô; Tiểu học Mễ Trì; Tiểu học Nguyễn Quý Đức; Tiểu học Xuân Phương; Tiểu học Cầu Diễn; Mầm non Phú Đô; Mầm non Mỹ Đình 1.

Ngoài ra, UBND quận Nam Từ Liêm cũng thông báo tuyển 243 chỉ tiêu giáo viên, nhân viên biên chế cho các trường.

UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông báo tuyển 19 hiệu phó và 210 giáo viên biên chế. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, quận cần tuyển 210 giáo viên, bao gồm 23 giáo viên mầm non, 51 giáo viên tiểu học, 136 giáo viên THCS, đa phần tập trung ở các môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 như Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật... số còn lại là nhân viên kế toán, y tế, thiết bị thí nghiệm.

Cách thức tuyển dụng gồm hai vòng thi. Vòng 1 kiểm tra kiến thức chung bằng bài thi trắc nghiệm trên máy tính. Vòng 2 thi vấn đáp về nghiệp vụ chuyên ngành.

Các ứng viên quan tâm lưu ý địa điểm tiếp nhận hồ sơ thi tuyển tại Phòng Nội vụ, trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/9 đến hết ngày 4/10.

Thiếu giáo viên là vấn đề xảy ra nhiều năm nay tại Hà Nội. Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với gần 2,3 triệu học sinh và gần 133.000 giáo viên, số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ GD&ĐT quy định là 16.004 người.