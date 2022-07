Một phụ nữ tố bị chồng cũ vác búa đuổi đánh, tạt nước sôi

Ngày 29/7, Công an phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang xác minh, làm rõ việc chị Huỳnh Thị Cẩm D. (39 tuổi) tố bị chồng cũ gây thương tích.

Trình bày với công an, chị D. cho biết, chị và anh Đ.C.T. (37 tuổi) trước đó là vợ chồng đã có với nhau hai người con. Tuy nhiên, do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn dẫn đến hai người phải ly hôn vào cuối năm 2015.

Đến năm 2016, anh T. tỏ ý muốn quay lại sống cùng chị D. để lo cho các con. Lúc bấy giờ, chị D đồng ý cho anh T. quay lại sống cùng nhau để cùng nhau chăm sóc các con. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh đập chị D.

Hai chân của chị D bị bỏng vì chồng cũ tạt nước sôi

Do không chịu nổi tính tình của chồng cũ nên thời gian gần đây, chị cương quyết không muốn liên quan đến anh T. Lúc này, chị D. bị chồng cũ hăm dọa và thường xuyên đến khu vực chị buôn bán để chửi bới.

Đỉnh điểm mâu thuẫn vào ngày 30/5 vừa qua, khi chị D. đang buôn bán tại chợ Bưng Cầu (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một) thì bị anh T. đến chửi bới, sau đó đã tạt nồi nước sôi vào chân khiến cả hai chân của chị bị phỏng nặng và phải nhập viện cấp cứu, điều trị một tuần.

Chưa dừng lại, mới đây, vào một ngày giữa tháng 7/2022, chị D. cho biết, người chồng cũ cầm búa đuổi đánh nhưng chị chạy thoát được.

Theo kết quả khám chữa bệnh, chị D. bị phỏng độ II, III diện tích 16% hai chân. Cũng theo chị D. dù các lần bị hành hung đều báo công an phường nhưng không được can thiệp để xử lý dứt điểm.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Hiệp An cho hay đã chuyển hồ sơ đến Công an TP Thủ Dầu Một để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.