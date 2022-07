Một phụ nữ bị lừa 1,2 tỷ đồng khi nhận việc làm thêm online

Ngày 12/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.

Một phụ nữ bị lừa 1,2 tỷ đồng khi làm cộng tác viên xử lý đơn hàng ảo.

Theo đơn trình báo, ngày 1/7, chị T. (SN 1983, trú tại Long Biên, Hà Nội) lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm tại nhà. Lúc này, chị T. thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng online trên Facebook nên đã tham gia.

Khi làm xong nhiệm vụ thanh toán 4 đơn hàng đầu tiên, chị T. nhận được số tiền 900 nghìn đồng. Từ "nhiệm vụ" đơn thứ 5 đến 10, chị T. đã chuyển 1,2 tỷ đồng nhưng không nhận được tiền thù lao và tiền hoàn vốn. Biết mình bị lừa, chị T. đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo.

Trước vụ việc trên, Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an, nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử.

Các đối tượng đưa ra hứa hẹn hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao, được trả ngay theo ngày , thanh toán mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 - 20%.

Khi nạn nhân thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ sẽ được hưởng hoa hồng, tuy nhiên khi đến các đơn hàng có giá trị cao sẽ bị chiếm đoạt tiền.

Nạn nhân của trò lừa này thường là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, sinh viên, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác...