Một phần tư triệu người sơ tán khi bão số 1 áp sát Trung Quốc, Việt Nam: Khi nào bão vào nước ta?

Bão số 1 sắp đổ bộ đất liền nước ta

Theo tin tức dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào lúc 9 giờ ngày 18/7, bão số 1 (bão Talim) cách Móng Cái (Quảng Ninh) 70km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong khoảng 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Đến 19h ngày 18/7, bão số 1 trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ.

Ảnh vệ tinh của bão số 1 (bão Talim). Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đưa ra cảnh báo về mưa lớn do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão: Từ 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 1 có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây, Tuổi Trẻ thông tin.

Sơ tán hàng trăm nghìn người

Liên quan đến tình hình bão Talim, Channelnewsasia thông tin, tổng có gần 260.000 người (khoảng một phần tư triệu người) người ở miền Nam Trung Quốc và Việt Nam đã được sơ tán vào thứ Hai ngày 17/7, và hàng chục chuyến bay bị hủy nhằm đảm bảo an toàn trước khi cơn bão Talim - được đánh giá là cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng - đổ bộ đất liền.

Ngày 17/7, VTV cho biết, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (Việt Nam) cho biết, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình sơ tán khoảng gần 30.000 người khỏi các khu vực được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu Cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống mã màu 4 cấp.

Sau cảnh báo màu Cam, gần 230.000 người ở Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ, trong đó có hơn 8.000 công nhân nuôi cá đã được đưa vào bờ. Nhiều chuyến bay của các hãng hàng không đều hủy trước sự ảnh hưởng của bão Talim. Chính quyền địa phương cũng ra lệnh đóng cửa hàng chục điểm du lịch ven biển, theo Tân Hoa Xã.

Sóng lớn ở miền Nam Trung Quốc. Ảnh: AFP-JIJI

Đài quan sát khí tượng đã đưa ra cảnh báo về lũ lụt có thể xảy ra ở các vùng trũng thấp do triều cường. Các nhà chức trách ở phía Nam đảo Hải Nam của Trung Quốc đã yêu cầu các tàu ở vùng biển gần đó quay trở lại cảng sau khi trạm dự báo hàng hải địa phương cảnh báo về những con sóng cao tới 6 mét, Tân Hoa Xã đưa tin.

Tối muộn ngày 17/7, khi bão Talim đổ bộ đã mang theo triều cường và mưa lớn, ảnh hưởng đến bờ biển phía Nam từ các tỉnh Quảng Đông đến Hải Nam của Trung Quốc.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết bão Talim là cơn bão thứ tư trong năm 2023 và là cơn bão đầu tiên đi vào Biển Đông.

Các nhà khoa học khí hậu đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng, nêu bật sự gia tăng cường độ của các cơn bão có liên quan đến sự nóng lên toàn cầu và những tác động đang diễn ra của biến đổi khí hậu nhân tạo.