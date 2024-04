Một nữ idol Kpop tung ca khúc mới thay lời tạm biệt chú gấu trúc nổi tiếng Fubao nhân ngày về lại Trung Quốc!

Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trước đó, vào ngày 3/4, gấu trúc nổi tiếng Fubao đã chính thức rời Everland (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) và lên đường trở về Trung Quốc. Vào thời điểm Fubao lên xe rời khỏi công viên, đã có rất đông người đứng xếp hàng dưới trời mưa để tiễn chú gấu trúc nổi tiếng này lên đường trở về quê hương. Nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh ông Song, một trong những người chăm sóc Fubao từ khi lọt lòng, đã gục đầu bên xe tải chở chú gấu trúc này rời khỏi công viên như lời chào tạm biệt đứa cháu thân yêu.

Chú gấu trúc Fubao lên đường trở về Trung Quốc

Mới đây, thành viên Red Velvet - Seulgi đã phát hành ca khúc You are my joy and luck được đệm đàn piano bởi Im In Gun như một lời chào tạm biệt đầy tình cảm dành cho Fubao. Bài hát mang đến những cảm giác an ủi, đầy sự sẻ chia về chặng hành trình mà Fubao đồng hành cùng những người đã chăm sóc chú gấu trúc suốt thời gian ở Hàn Quốc. Đoạn clip cũng điểm lại quá trình trưởng thành của Fubao, giọng hát ngọt ngào của Seulgi hòa quyện cùng tiếng đàn của Im In Gun khiến các fan của Fubao càng thêm xúc động.

You are my joy and luck - Seulgi (Red Velvet)

Từ khi mới được sinh ra từ 20/7/2020, Fubao đã được coi như "công chúa nhỏ" và nhận được chăm sóc tận tình mỗi ngày của hai nhân viên trực tiếp chăm sóc là ông Kang và ông Song. Cũng chính hai ông là người thường xuyên đăng tải những hình ảnh từ khi mới sinh và cuộc sống thường ngày của Fubao lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Hàn. Nhờ đó đã có rất nhiều người biết đến và yêu mến "công chúa" Fubao cũng như gia đình gấu trúc này.