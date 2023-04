Một người vay nợ, cả nhà bị "khủng bố"

Từ đơn cầu cứu của ông Phạm Quốc Vĩnh (SN 1972), chúng tôi tìm đến quán ăn tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM. Quán có 3 mặt tiền "đắc địa", rộng, thoáng và… vắng khách. Ông Vĩnh cho biết tình trạng ế ẩm bắt đầu từ ngày quán ăn bị các đối tượng xăm trổ "khủng bố".

"Xất bất xang bang" sau lời đe dọa

Năm 2018, ông Vĩnh mở quán ăn ngay trước nhà, làm ăn yên ổn, không mâu thuẫn với ai. Đầu năm 2022, việc làm ăn bị xáo trộn sau lời hăm dọa của người đàn ông xưng là Tí Nị. Ông Vĩnh mở cho chúng tôi nghe đoạn ghi âm trong một lần bị Tí Nị đe dọa tại quán: "Tôi cho mấy thằng lính của tôi lên đây ở, đập nhà luôn, lên đây nằm là khỏi làm ăn buôn bán gì luôn… Kêu công an cũng được!".

Sau hôm đó, có những nhóm từ 5-20 thanh niên bặm trợn suốt ngày lảng vảng, mang bàn ghế từ quán cà phê kế bên sang trước cửa quán ăn ngồi lì. Công an phường Tân Quý đến hiện trường, nhóm này "trốn" vào quán cà phê.

Sau đó, những kẻ này lại xem như… chưa có chuyện gì và ngày càng hung hăng, ngang ngược. Chiều 16-2-2022, Tí Nị lái ôtô chặn cửa quán, rồi hướng thẳng về camera an ninh của nhà ông Vĩnh thách thức. Trong khi gia đình ông Vĩnh vẫn kinh doanh thì Tí Nị cùng đàn em dán đầy thông báo quán ăn này đã sang cho Tí Nị.

Đỉnh điểm là đêm 3-3-2022, một nhóm khoảng 15 thanh niên xông vào hất đổ bàn ghế, đồ ăn của khách, đánh đuổi người trong quán, đập phá, ném vỡ đồ đạc, khiến một số người bị thương tích rồi rời đi. Vụ việc không chỉ gây hoang mang cho vợ chồng ông Vĩnh mà còn dấy lên nỗi bất an cho người dân sống xung quanh. Sau 2 tháng vào cuộc, ngày 2-5-2022, Công an quận Tân Phú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

"Vậy mà chúng không sợ. Đêm 31-5-2022, các đối tượng mang vòng hoa tang ghi: "Các em vô cùng thương tiếc anh V." đặt trước quán ăn để uy hiếp. Tất cả đều được camera an ninh của gia đình tôi ghi lại nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được sáng tỏ!" - ông Vĩnh nói rồi dắt chúng tôi ra sau nhà.

Chỉ tay vào một cành cây bị cắt cụt trong sân, ông Vĩnh kể: "Em tôi từng treo cổ tự tử ở đây vì quá kinh hãi đám "khủng bố" nhưng được gia đình kịp thời phát hiện, cứu sống".

Một nhóm khoảng 15 đối tượng xông vào đập phá quán ăn đêm 3-3-2022 (ảnh cắt từ clip)

Vì đâu nên nỗi?



Ông Vĩnh cung cấp cho chúng tôi những đoạn ghi âm, ghi hình, biên lai chuyển tiền… để minh chứng rằng đây là chiêu "ép nợ, xiết nhà" của một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi.

"Tôi không liên quan nhưng năm 2018, em tôi vay của bà T.L.A (ngụ quận Tân Phú) một khoản tiền với lãi suất 5%/tháng. Đóng lãi được nửa năm thì em tôi không trả nổi nữa. Liên tiếp sau đó, bà L.A yêu cầu em tôi vay các dây nợ khác để tất toán khoản nợ trước đó nhưng phải trả lãi suất 0,5%/ngày. Cứ như thế, dù đã trả lãi và gốc vượt quá số tiền vay nhưng Tí Nị - xưng là chồng L.A, buộc em tôi trả "lãi mẹ, lãi con" hơn 50 tỉ đồng" - ông Vĩnh nói.

Thấy em trai ông Vĩnh không còn khả năng trả nợ, bà L.A bắt đầu "vẽ" ra một cách trả nợ mới. Lo lắng cho em trai, vợ chồng ông Vĩnh đành nghe theo sắp đặt của bà L.A nhưng không ngờ với cách này, từng bước họ đi đến đường cùng.

"Bà L.A nói sẽ giúp em tôi bằng cách L.A sẽ đứng tên nhà của vợ chồng tôi để vay ngân hàng một khoản tiền, xem như em tôi trả nợ. Nhưng vợ chồng tôi phải ký hợp đồng giả cách, sang tên nhà, đất để bà L.A chứng minh tài sản với ngân hàng. Sau này chúng tôi mới biết làm cách này, vay thì dễ, trả thì "tán gia bại sản" - ông Vĩnh bức xúc.

Sau hơn 1 năm kể từ khi thế chấp nhà cho ngân hàng và lấy tiền, bà L.A "trở mặt" đòi lấy nhà. Quá bức xúc, em ông Vĩnh gửi đơn tố cáo về dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của bà T.L.A đến Phòng CSHS Công an TP HCM. 4 ngày sau, đơn vị này thông báo đã chuyển đơn đến Công an quận Tân Phú nhưng đến nay, lời tố cáo chỉ nằm trên giấy.

Trước cảnh gia đình bị "khủng bố" dồn dập, ông Vĩnh khởi kiện bà T.L.A ra TAND quận Tân Phú, yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Tân Quý, quận Tân Phú vô hiệu. Ngày 15-7-2022, TAND quận Tân Phú thông báo đã thụ lý đơn phản tố của bà T.L.A, yêu cầu gia đình ông Vĩnh phải dọn khỏi nhà.

Trong khi đó, ông Vĩnh khẳng định hợp đồng mua bán nhà với bà L.A là giả cách bởi 2 lý do: thứ nhất, hai bên không giao - nhận tiền, không giao - nhận nhà tại thời điểm công chứng hợp đồng mua bán; thứ hai, giá trị trên hợp đồng chỉ bằng 1/20 giá trị thật của nhà, đất này nhằm giấu thỏa thuận trả nợ như bà L.A yêu cầu.

Vụ án đang được TAND quận Tân Phú thụ lý nhưng điều khiến ông Vĩnh lo lắng nhất hiện nay là an toàn của gia đình. "Cha mẹ, anh chị em, con cái chúng tôi đang sống những ngày sợ hãi tột cùng, thậm chí không dám ra đường vì nhóm Tí Nị luôn đe dọa, bà L.A thì không đến tất cả các buổi hòa giải do TAND quận Tân Phú tổ chức!" - ông Vĩnh nói.

Mòn mỏi chờ điều tra

Sau 4 tháng khởi tố, ngày 3-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm đình chỉ vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra ở quán ăn tại phường Tân Quý với lý do: Hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được can phạm.

Đến 9 ngày sau (ngày 12-9-2022), cơ quan này lại phục hồi điều tra vụ án. Thế nhưng cho đến nay, gia đình ông Vĩnh vẫn mòn mỏi chờ kết quả điều tra.