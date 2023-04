Một người tử vong trong vụ cháy gần bến xe Miền Đông, xác định nguyên nhân

Ngày 5/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại quán ăn vào chiều hôm qua trên Quốc lộ 13, phường 26, đoạn gần bến xe Miền Đông cũ.

Vụ cháy xảy ra tại quán ăn và lan sang nhà trọ cho thuê kế bên. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một người tử vong trong vụ cháy là anh N.V.C. (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn).

Đám cháy dữ dội tại quán ăn khiến 1 người thiệt mạng

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân là do chập điện tại quán ăn (bán phở) sau đó lan sang dãy trọ gồm 18 phòng với 39 người thuê. Vụ cháy cũng khiến tiệm bán phụ tùng ô tô bên cạnh bị ảnh hưởng do cháy lan.



Theo UBND phường 26, thời điểm xảy ra vụ cháy khoảng 17h ngày 4/4. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Thạnh đã có mặt cùng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) triển khai phương án dập lửa. Cảnh sát đã hướng dẫn và đưa 39 người bên trong ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy lây lan và hỗ trợ giải cứu hàng chục người thoát khỏi vụ cháy

Lãnh đạo UBND phường cũng cho biết tại địa chỉ trên có 2 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm kinh doanh phòng trọ và kinh doanh bán phở, bún, thịt bò.



Sau vụ cháy UBND phường 26 đã trích quỹ Vì Người nghèo để chăm lo cho mỗi trường hợp số tiền là 500 nghìn đồng (hộ có 1 nhân khẩu), đối với mỗi hộ gia đình là 1,5 triệu đồng (5 nhân khẩu).

Ngoài ra chính quyền địa phương cũng hỗ hỗ trợ người thuê phòng bị ảnh hưởng từ vụ cháy, Trong đó có 17/39 người thuê phòng bị ảnh hưởng được bố trí đến nơi khác, số còn lại tự thuê nhà, không cần sự hỗ trợ của phường.