Một người có 3 thói quen này chứng tỏ họ rất khôn ngoan và không hề đơn giản

Sự khôn ngoan thực sự của một người không nằm ở tài ăn nói hay phản ứng nhanh nhạy, mà ẩn giấu trong những thói quen âm thầm được rèn giũa qua thời gian.

Ở mỗi độ tuổi khác nhau, cách một người hiểu về sự "khôn ngoan" cũng thay đổi theo. Khi còn trẻ, nhiều người cho rằng người phản ứng nhanh, ăn nói giỏi, luôn chiếm ưu thế trong mọi tình huống mới là người thông minh nhất. Nhưng càng trải qua nhiều chuyện, người ta càng nhận ra rằng sự khôn khéo bộc lộ quá rõ ràng lại rất dễ bị người khác nhìn thấu.

Khi gặp chuyện mà vội vàng thể hiện bản thân, người ta thường dễ chịu thiệt hơn. Những người thực sự không đơn giản phần lớn đều điềm tĩnh, biết kiềm chế, không dễ dàng bộc lộ sắc bén ra ngoài. Họ chưa chắc là người nổi bật nhất, nhưng lại thường là người đi được xa và vững vàng nhất.

Nhìn vào những người bạn, người thân xung quanh có sự nghiệp phát triển tốt, có thể nhận ra họ đều có những cách hành xử khá tương đồng với nhau. Sự khôn ngoan thực sự không đến từ năng khiếu bẩm sinh, mà là kết quả của những thói quen tốt được hình thành qua thời gian dài.

Thói quen không vội vàng phản ứng khi gặp chuyện

Có một người làm nghề thầu công trình, quản lý hàng chục nhân viên dưới quyền. Dù trình độ học vấn không cao, nhưng người này luôn duy trì việc kinh doanh ổn định nhờ một thói quen xuyên suốt, đó là gặp chuyện gì cũng để bản thân chậm lại một nhịp trước khi phản ứng.

Có lần, một nhà cung cấp vật liệu xây dựng đột nhiên yêu cầu tăng giá vật liệu đã thỏa thuận trước đó lên 10%, còn tuyên bố nếu không đồng ý sẽ ngừng cung cấp hàng. Trước tình huống đó, thay vì nổi giận hay lập tức đồng ý, người này chỉ bình tĩnh đáp lại rằng đã nắm được tình hình, sẽ tính toán lại chi phí trong tối nay và trả lời cụ thể vào 10 giờ sáng hôm sau.

Sau khi đối tác rời đi, người này lập tức liên hệ với hai nhà cung cấp dự phòng khác, nhanh chóng xác định được phương án hợp tác mới. Đến hôm sau, người này thẳng thắn từ chối hợp tác tiếp với nhà cung cấp vừa đòi tăng giá đột ngột kia.

Người này từng chia sẻ rằng một khi bị cảm xúc chi phối, khả năng phán đoán rất dễ bị lệch lạc. Trước những tình huống bất ngờ, phần lớn mọi người thường có phản ứng đầu tiên là nóng vội hoặc nhượng bộ ngay lập tức. Còn những người thực sự khôn ngoan sẽ tự cho mình thời gian suy nghĩ trước khi quyết định bước tiếp theo. Chính nhờ thói quen này mà người này đã tránh được không ít tổn thất.

Người thực sự khôn ngoan không vội vàng thể hiện bản thân, mà biết cho mình thời gian để bình tĩnh nhìn nhận vấn đề trước khi hành động (Ảnh minh họa: Pinterest)

Thói quen chủ động "làm phép trừ" cho cuộc sống của chính mình

Bên cạnh việc không vội vàng khi gặp chuyện, những người thực sự bản lĩnh còn có một điểm chung nữa, đó là chủ động cắt giảm bớt những thứ không cần thiết trong cuộc sống của mình.

Có một nữ nhân viên làm trong bộ phận tài chính tại một công ty, luôn giữ phong cách khá kín tiếng. Những buổi trò chuyện phiếm giờ giải lao, cô hiếm khi tham gia. Những bữa liên hoan sau giờ làm, cô cũng hầu như vắng mặt. Ngay cả trên mạng xã hội cá nhân, cô cũng rất ít khi cập nhật.

Có người cho rằng cô khó gần, cũng có người nhận xét cô có phần lạnh lùng. Thế nhưng mỗi lần đánh giá hiệu suất của phòng ban, cô gần như luôn đứng đầu. Trong khi mọi người dành thời gian trò chuyện, tụ họp, cô lại dùng khoảng thời gian đó để học tập, nâng cao năng lực chuyên môn.

Về sau, khi công ty tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, phần lớn những người có năng lực trung bình bị cắt giảm, còn cô nhờ sở hữu những chứng chỉ chuyên môn cốt lõi mà nhanh chóng được thăng chức lên vị trí giám đốc tài chính.

Cô từng chia sẻ rằng năng lượng của mỗi người là có hạn, nếu lãng phí thời gian vào việc để tâm người khác nghĩ gì về mình, hay những chuyện không có nhiều ý nghĩa, đến lúc thực sự cần nỗ lực sẽ nhận ra bản thân không còn đủ năng lượng để dồn vào việc đó nữa. Khả năng chủ động lọc bỏ những thông tin không liên quan cũng chính là một dạng năng lực quản lý bản thân rất mạnh mẽ.

Thói quen nhìn lại bản thân một cách sâu sắc

Người thực sự có thể đi được đường dài không chỉ là người thỉnh thoảng làm đúng một lần, mà là người biết biến mỗi trải nghiệm của mình thành bài học kinh nghiệm thực sự.

Có một người từng giữ vị trí lãnh đạo lâu năm chính là kiểu người như vậy. Con đường sự nghiệp của người này không hề suôn sẻ, từng trải qua thất bại trong dự án, từng nhìn nhầm đối tác hợp tác. Nhưng người này luôn duy trì một thói quen, đó là ghi chép lại từng sai lầm và nghiêm túc nhìn lại toàn bộ quá trình.

Mỗi khi một cuộc đàm phán kinh doanh không đạt được kết quả như mong đợi, người này đều ghi chép chi tiết vấn đề nằm ở đâu, đối phương thực sự quan tâm đến điều gì, bản thân đã nói điều gì đó quá sớm, những sự sắp xếp nào có thể điều chỉnh lại, và lần sau gặp tình huống tương tự nên xử lý ra sao.

Người này chưa bao giờ đổ hết thất bại cho vận rủi, cũng không một mực trách móc người khác, mà luôn nghiêm túc tìm ra điểm thiếu sót của chính mình. Chính vì vậy, những sai lầm từng mắc phải hiếm khi lặp lại lần thứ hai. Cùng với kinh nghiệm tích lũy dần theo thời gian, cách xử lý công việc của người này cũng ngày càng chín chắn hơn.

Ba thói quen tạo nên tiềm năng phát triển

Một người có thể đi đến vị trí nào trong cuộc sống thường có liên quan mật thiết đến những thói quen thường ngày của họ. Để đánh giá một người có tiềm năng phát triển hay không, không nhất thiết phải nhìn vào việc hiện tại họ sở hữu bao nhiêu tài sản, mà quan trọng hơn là xem người đó có sở hữu ba thói quen sau hay không.

Thứ nhất là thói quen không vội vàng thể hiện quan điểm khi gặp chuyện. Không hấp tấp bày tỏ lập trường, không dễ dàng để lộ hết quân bài, biết kiềm chế cảm xúc và để lý trí dẫn dắt, cho bản thân thêm chút thời gian để mọi việc lắng xuống trước khi hành động.

Thứ hai là thói quen chủ động làm phép trừ cho cuộc sống của mình. Biết cách tránh xa những người, những chuyện tiêu cực, thu hẹp bớt sự quan tâm dàn trải không cần thiết, tập trung năng lượng như một lưỡi dao sắc bén vào đúng mục tiêu cốt lõi.

Thứ ba là thói quen nhìn sâu vào bên trong để tự đánh giá bản thân. Không đổ lỗi thất bại cho hoàn cảnh bên ngoài, dám nhìn thẳng vào những thiếu sót của chính mình để tìm ra nguyên nhân, không ngừng nâng cấp tư duy của bản thân qua từng trải nghiệm.

Khả năng nhìn lại chính mình sau mỗi thất bại chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa những người thực sự bản lĩnh (Ảnh minh họa: Pinterest)

Đừng nghĩ rằng chỉ cần khéo ăn nói, giỏi giao tiếp là có thể mãi thuận lợi trên con đường phía trước. Nếu thiếu đi năng lực ổn định và những thói quen tốt, dù có tỏa sáng đến đâu cũng khó lòng duy trì được lâu dài.

Vấn đề của nhiều người không nằm ở việc thiếu năng lực, mà là do luôn để cảm xúc dẫn dắt, thích tham gia vào những chuyện ồn ào, dễ hành động theo cảm tính, khi gặp thất bại chỉ biết than phiền mà hiếm khi nghiêm túc nhìn lại bản thân. Nếu những thói quen này không được thay đổi, dù có biết thêm bao nhiêu đạo lý cũng khó có thể thực sự tiến bộ.

Những người thực sự không đơn giản thường âm thầm hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Họ không lãng phí thời gian vào những chuyện không quan trọng, mà không ngừng tích lũy năng lực, để bản thân ngày càng vững vàng hơn. Kiểm soát cảm xúc, tinh giản năng lượng đầu tư, kiên trì tổng kết kinh nghiệm, biến mỗi lần chịu thiệt thành vốn liếng để trưởng thành.

Chỉ cần kiên trì duy trì những thói quen này, theo thời gian, mỗi người sẽ tự nhiên có được năng lực cạnh tranh vững vàng hơn, đồng thời cũng trở thành người được người khác tin tưởng và tôn trọng.

Theo Aboluowang