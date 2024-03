Một ngày theo chân cảnh sát đường thuỷ ở Hà Nội

Trung tá Đinh Ngọc Đạo, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 cho biết, việc kiểm tra chấp hành an toàn giao thông đường thủy được đơn vị tiến hành hằng ngày. Thông qua tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi tại các làng chài ven sông, gồm: Tân Dân, bến đò Văn Nhân, Văn Đức, bến Dấp, bến vườn chuối, Ngọc Thụy, Thanh Trì…, các tổ công tác còn trực tiếp vận động người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có thể nảy sinh do đặc điểm địa hình. Đồng thời, hướng dẫn người dân một số phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm pháp, tích cực tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...