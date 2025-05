Một ngành mang về cho Việt Nam 840.000 tỷ đồng năm 2024, "khát" 40.000 nhân lực/năm: Nhiều trường hot như VNU, VinUni đào tạo

Tiềm năng của ngành Du lịch

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2024, du lịch Việt Nam đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840.000 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong quý I/2025, tổng lượng khách đạt trên 6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành Du lịch đang phục hồi mạnh, hướng đến thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhưng lại đối mặt với thực tế về thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) chỉ ra, mỗi năm ngành du lịch cần thêm gần 40.000 nhân lực nhưng nguồn cung chỉ bảo đảm được 15.000 - 20.000 nhân lực. Trong đó, lao động có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 9,7%, còn lại là trình độ trung cấp, cao đẳng, dưới sơ cấp và chỉ 43% tổng số lao động được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về du lịch.

Báo cáo của 46/63 địa phương cuối năm 2023 về thực trạng nguồn nhân lực du lịch cho thấy, hầu hết tỉnh, thành phố là trọng điểm du lịch như: Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Ninh Bình… đều rơi vào cảnh thiếu lao động ngành này.

Học Du lịch ở đâu?

Hiện nay trên cả nước có gần 200 cơ sở đào tạo ngành du lịch, gồm: 65 trường đại học có các khoa du lịch; 55 trường cao đẳng cùng các trường trung cấp, trung tâm đào tạo nghề. Các trường đào tạo ngành liên quan đến du lịch như Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Việt Nam học, Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch,...

Mô hình nhà hàng, khách sạn để sinh viên thực hành tại ĐH Văn Lang, ĐH Thăng Long và ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Sinh viên ngành Du lịch được đào tạo kiến thức chuyên sâu về ngành, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử, xử lý tình huống, tổ chức, điều hành hoạt động tour du lịch và cơ sở lưu trú, quản lý nhân lực, ngoại ngữ…

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia của các ngành Du lịch luôn thuộc top ngành tại nhiều trường đại học trên cả nước.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội có điểm chuẩn ngành Du lịch luôn ở ngưỡng cao

Trường Ngành Điểm chuẩn năm 2024 theo phương thức thi THPTQG Đại học Hà Nội Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 32,11–33,04 điểm (thang điểm 40) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26,99–28,58 điểm

Quản trị khách sạn 25,46–28,26 điểm Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25,8–28,33 điểm Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị lữ hành 35,75 điểm (thang điểm 40) Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị khách sạn 35,8 điểm (thang điểm 40) Đại học Văn hóa Hà Nội Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch 26,71–27,71 điểm

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành - Quản trị kinh doanh du lịch 26,87–27,87 điểm Đại học Thương mại Quản trị khách sạn/ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25,5 điểm Đại học Mở Hà Nội Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 28,53 điểm Đại học Văn hóa TP.HCM Quản trị lữ hành 27 điểm

Hướng dẫn du lịch 26,5 điểm Đại học Kinh tế TP.HCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25,2 điểm

Quản trị khách sạn 25,5 điểm Đại học Mở TP.HCM Du lịch 23,4 điểm Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25,75 điểm

Một số đại học tư, quốc tế như ĐH VinUni, ĐH RMIT, ĐH Hoa Sen, Trường Đại Học Anh Quốc (BUV), ĐH Hồng Bàng, ĐH Văn Lang… cũng mở ngành Du lịch để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chuẩn quốc tế.

ĐH VinUni đào tạo chương trình cử nhân ngành Quản trị khách sạn, thuộc Viện Kinh doanh quản trị với nhiều cơ hội trao đổi sinh viên đến các trường ĐH, thực tập tại các công ty, tổ chức đối tác toàn cầu.

ĐH VinUni và ĐH RMIT cung cấp chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch và khách sạn của ĐH RMIT kéo dài 3 năm, được công nhận bởi Học viện Quản trị Khách sạn Vương quốc Anh và là thành viên của Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương.

Triển vọng ngành Du lịch

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành này có triển vọng nghề nghiệp ở các lĩnh vực như hướng dẫn viên du lịch, đại lý du lịch và lữ hành, quản lý lưu trú (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ), tổ chức sự kiện, quảng cáo và marketing, quan hệ khách hàng và truyền thông,…

Với tiềm năng hiện tại, sinh viên ngành Du lịch có nhiều cơ hội việc làm với mức lương hứa hẹn sau khi tốt nghiệp. Báo cáo Thị trường Tuyển dụng 2024 - 2025 của TopCV của ngành Du lịch cho thấy mức lương tháng cho cấp bậc Nhân viên từ 1 - 4 năm kinh nghiệm trong ngành từ 7 - 14 triệu đồng, cấp bậc Trưởng nhóm từ 4 - 6 năm kinh nghiệm có thu nhập 11 - 17 triệu đồng, cấp Quản lý - Trưởng phòng từ 6 - 13 năm kinh nghiệm nhận lương từ 13 - 19,5 triệu đồng. Giám đốc trong ngành Du lịch có mức thu nhập trung bình 19 - 28,6 triệu đồng.

Theo thống kê của Indeed, nhân viên tư vấn du lịch có mức lương trên 12 triệu đồng/tháng. Với vị trí hướng dẫn viên nội địa, mức lương cứng là 8-9 triệu đồng/tháng còn hướng dẫn viên du lịch quốc tế có mức thu nhập cao hơn, dao động từ 15 - 30 triệu/tháng. Vị trí điều hành, kinh doanh tour du lịch có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng.

Các vị trí trong khách sạn thường có mức lương tháng khởi điểm 7-10 triệu đồng. Mức thu nhập cho vị trí quản lý khách sạn, du lịch quy mô vừa đạt 10 - 15 triệu đồng/tháng và 45 triệu đồng/tháng trở lên ở các khách sạn đạt chuẩn 5 sao.

