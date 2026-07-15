Một ngân hàng thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Thanh Hóa

Chi nhánh này sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 15/7/2026.

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Ngày 14/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo sẽ chấm dứt hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Thanh Hóa, có địa chỉ tại số 333 - 337 Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 15/7/2026.

Việc chấm dứt hoạt động được thực hiện căn cứ Công văn số 2015/KV7-QLGS1 ngày 24/6/2026 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 về việc chấp thuận tự nguyện chấm dứt hoạt động SCB Thanh Hóa và Quyết định số 41/QĐ-SCB-HĐQT.26.00 ngày 2/7/2026 của Hội đồng Quản trị SCB về việc chấm dứt hoạt động (giải thể) chi nhánh này.

Theo SCB, đơn vị tiếp nhận giao dịch sau khi Chi nhánh Thanh Hóa chấm dứt hoạt động là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Thăng Long, có địa chỉ tại số 19 - 21 - 23 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Ngân hàng cho biết mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng vẫn được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB. Khách hàng cần hỗ trợ có thể liên hệ hotline của ngân hàng.

Trước đó, SCB cũng liên tiếp phát đi thông báo thanh lý tài sản tại nhiều chi nhánh.

Theo các thông báo được SCB công bố trong tháng 6/2026, danh sách các đơn vị thực hiện thanh lý tài sản bao gồm các chi nhánh Hồng Bàng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Giuộc, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bến Tre và Khánh Hòa.

Đợt đóng cửa chi nhánh và thanh lý tài sản diễn ra trong bối cảnh SCB liên tục thu hẹp mạng lưới hoạt động kể từ khi ngân hàng được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào cuối năm 2022. Từ giữa năm 2023 đến nay, SCB đã nhiều lần thông báo chấm dứt hoạt động các phòng giao dịch trên cả nước trong quá trình tái cơ cấu.

Riêng trong năm 2024, ngân hàng đã đóng cửa 95 phòng giao dịch. Sang năm 2025, SCB tiếp tục cắt giảm thêm nhiều điểm giao dịch tại TP.HCM, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa và Hà Nội.

Cùng với việc đóng cửa các phòng giao dịch, SCB cũng triển khai nhiều biện pháp tinh gọn hoạt động như cắt giảm nhân sự, thanh lý xe ô tô chuyên dụng, máy ATM và các tài sản không còn nhu cầu sử dụng.