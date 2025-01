Một mạng xã hội khác bất ngờ "hot" trước lệnh cấm TikTok

Theo CNBC, số lượt người tải RedNote tăng vọt khiến ứng dụng này đang tạm dẫn đầu trên App Store của Apple, trong bối cảnh lệnh cấm TikTok ở Mỹ tại Mỹ ngày một hiện hữu.

RedNote hay Xiaohongshu, theo cách gọi ở Trung Quốc, đã vượt qua ứng dụng chia sẻ ảnh Lemon8 của TikTok và ChatGPT của OpenAI trên App Store về số lượt tải xuống tính đến đầu tuần qua.

Lý giải cho hiện tượng này, CNBC cho rằng, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên TikTok đang vội vã tìm kiếm các giải pháp thay thế trong khi chờ xem điều gì sẽ xảy ra với TikTok, ứng dụng có khả năng bị cấm vào ngày 19/1 tại Mỹ.

Trước đó, vào ngày 27/12, tổng thống đắc cử Donald Trump đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu hoãn thi hành lệnh cấm TikTok dự kiến có hiệu lực vào ngày 19/1/2025. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh TikTok và chính quyền Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đệ trình các bản tường trình đối lập lên tòa.

TikTok đề nghị tòa án bác bỏ đạo luật có thể cấm nền tảng này, lập luận rằng lệnh cấm không hợp lý và không cần thiết.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Hoa Kỳ, lập luận rằng luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Luật này được Quốc hội thông qua vào tháng 4 và được Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng TikTok, do là công ty Trung Quốc, đặt ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia" do khả năng truy cập lượng lớn dữ liệu người dùng Mỹ và khả năng thao túng nội dung trên nền tảng. Tuy nhiên, TikTok phủ nhận các cáo buộc và khẳng định ứng dụng không gây nguy hiểm cấp bách.

Nếu Tòa án Tối cao duy trì luật, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như Apple, Google sẽ bị phạt vì hỗ trợ TikTok, do đó về cơ bản là sẽ cấm ứng dụng này tại Mỹ. Hiện chưa rõ, liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1, sẽ lựa chọn như thế nào.

Trước tương lai mong manh, một số nhà sáng tạo nội dung có kế hoạch dự phòng bằng cách chuyển sang RedNote.

Một nhà sáng tạo nội dung, có tên là allieusyaps, cho biết nếu TikTok có thể bị cấm ở Hoa Kỳ, anh và nhiều sáng tạo khác "sẽ không quay lại Instagram và Facebook" vì họ đã tham gia RedNote.

"Tôi có thể không có việc làm vào tuần tới, nhưng chúng tôi sắp học tiếng Quan Thoại rồi!", tài khoản này viết.

Một nhà sáng tạo TikTok khác tên là Krystan Walmsley đã đăng một video ngắn hướng dẫn mọi người cách thiết lập và trang trí tài khoản RedNote. "Ứng dụng này rất dễ thương và cho đến nay rất thú vị", Walmsley nói.

Công ty sở hữu RedNote, có trụ sở tại Thượng Hải, được thành lập vào năm 2013 và ngày càng trở thành đối thủ lớn, thách thức những ông lớn như Alibaba và Douyin, phiên bản TikTok của ByteDance tại Trung Quốc, trong lĩnh vực thương mại điện tử và truyền thông xã hội.

Theo báo cáo của South China Morning Post, tính đến tháng 7/2024, ứng dụng này có khoảng 300 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Số liệu từ PitchBook cho thấy, RedNote đang được định giá 17 tỷ USD sau vòng huy động vốn vào tháng 7 từ các nhà đầu tư như Boyu Capital và HongShan Capital Group.

PitchBook cho biết ứng dụng này đã huy động được hơn 900 triệu USD tiền vốn và có hơn 2.000 nhân viên.