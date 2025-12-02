Một khách hàng tại Hà Nội vừa trúng Vietlott hơn 61 tỷ đồng

Theo thông tin từ fanpage của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay số mở thưởng ngày 28/11/2025 của sản phẩm Mega 6/45 đã xác định một khách hàng tại Hà Nội trúng giải Jackpot trị giá 61.756.239.000 đồng.

Khách hàng trúng thưởng sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (tương đương 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng), số tiền sẽ khoảng 6,17 tỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, giá trị thực nhận của anh vào khoảng 55,58 tỷ đồng.

Bộ số trúng thưởng là 23 - 41- 09 - 02 - 39 - 17

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, trong đó người chơi chọn 6 số trong tập hợp từ 01 đến 45 với giá vé 10.000 đồng. Giải Jackpot của loại hình này có giá trị khởi điểm 12 tỷ đồng và được cộng dồn sau mỗi kỳ quay nếu chưa có người trúng, vì vậy thường tăng lên mức rất lớn. Việc quay số được thực hiện vào các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hằng tuần. Để trúng Jackpot, người chơi phải trùng cả 6 số; ngoài ra còn có các giải phụ cho trường hợp trùng 3, 4 hoặc 5 số. Đây cũng là sản phẩm tạo nên sức hút lớn cho Vietlott nhờ cơ chế cộng dồn giải thưởng.

Trước đó, kỳ quay số #01422 của sản phẩm Mega 6/45 mở thưởng ngày 22/10/2025 đã ghi nhận dãy số trúng thưởng gồm 05 - 11 - 12 - 24 - 28 - 44. Ở kỳ quay này, Vietlott xác định đã có một vé trúng giải Jackpot với giá trị gần 133,8 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những giải lớn nhất của Vietlott trong năm 2025.



