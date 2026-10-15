Một công ty vừa giảm từ 1.000 nhân viên xuống còn 120 người nhờ AI

CEO công ty cho biết, trong kỷ nguyên AI, giỏi chuyên môn thôi chưa đủ, người lao động còn cần khả năng tự chủ và đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, sau khi cắt giảm nhân sự từ hơn 1.000 xuống còn 120 người sau 3 năm.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng những người có khả năng tự chủ cao”, Robert Vis, CEO của Bird, công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng truyền thông, chia sẻ với Business Insider. Theo ông, AI có thể giúp những nhân sự vừa chủ động trong công việc, vừa sở hữu kiến thức đa lĩnh vực phát huy tối đa năng lực.

Ông Vis đưa ra nhận định này vào cuối tháng 9, sau khi Bird thông báo hoàn tất vòng huy động vốn vay trị giá 450 triệu USD, do JPMorgan, Capital One và Citi dẫn đầu.

Cùng với thông báo trên, công ty cho biết quy mô nhân sự đã giảm từ hơn 1.000 người xuống còn 120 người trong khoảng ba năm. Sự thay đổi diễn ra khi Bird đẩy mạnh tự động hóa hoạt động và ưu tiên tuyển dụng, giữ chân những nhân viên có tính chủ động cao cùng khả năng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Theo CEO Bird, AI đang giúp người lao động thực hiện những nhiệm vụ vốn trước đây được phân chia thành các vị trí riêng biệt. Trong lĩnh vực kỹ thuật, chẳng hạn, doanh nghiệp ngày càng đánh giá cao những kỹ sư không chỉ thành thạo lập trình mà còn hiểu rõ cách xây dựng và vận hành một sản phẩm.

“Nếu bạn là một kỹ sư giỏi lập trình nhưng không có tư duy về sản phẩm, bạn sẽ không phù hợp với Bird”, ông Vis nói.

Xu hướng nhân sự đa năng trong kỷ nguyên AI

Robert Vis không phải lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất nhận định AI đang tạo lợi thế cho những người lao động có khả năng thích ứng và chủ động.

Dylan Field, CEO của Figma, cho rằng AI thúc đẩy xu hướng làm việc đa năng khi ranh giới giữa các lĩnh vực như phát triển sản phẩm, thiết kế, lập trình và nghiên cứu ngày càng trở nên mờ nhạt.

Trong khi đó, Ravi Kumar, CEO của Cognizant, nhận định những người kết hợp kiến thức chuyên môn với kỹ năng công nghệ có thể trở nên quan trọng hơn so với lao động chỉ tập trung vào một lĩnh vực hẹp.

Dù vậy, xu hướng này không diễn ra đồng đều ở mọi ngành nghề. Business Insider từng đưa tin các công ty tư vấn đang ưu tiên những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về ngành hoặc kỹ thuật, trong bối cảnh AI làm giảm giá trị của một số công việc hoạch định chiến lược mang tính tổng quát.

Tại Bird, ông Vis cho biết AI đang mở rộng phạm vi công việc mà nhân viên có thể đảm nhiệm, không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn ở thiết kế, hỗ trợ khách hàng, bán hàng và kế toán. Các công cụ AI có thể hỗ trợ xây dựng thiết kế trong những khuôn khổ có sẵn, đồng thời tự động hóa nhiều công việc thường nhật.

“Điều đó không có nghĩa là bạn không cần nhà thiết kế nào nữa, mà là bạn cần ít người hơn. Nhờ vậy, cả nhóm có thể tạo ra những thiết kế tốt trong khuôn khổ do đội ngũ thiết kế thiết lập”, ông Vis cho biết.

Tuy nhiên, CEO Bird nhấn mạnh AI không khiến mọi vị trí chuyên môn trở nên dư thừa. Công ty vẫn có nhu cầu đối với những nhân sự có chuyên môn sâu, chẳng hạn chuyên gia kế toán doanh thu và kỹ sư an ninh.

Việc giữ lại nhân viên được Bird đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm khả năng đảm nhiệm công việc đa lĩnh vực, hiệu suất làm việc và mức độ phù hợp với môi trường đề cao tính tự chủ.

“Nếu bạn có thành tích làm việc xuất sắc nhưng không có khả năng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, bạn sẽ không ở lại”, ông Vis nói.

Có trụ sở tại Amsterdam, Bird cho biết công ty đạt 165 triệu USD lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) trong năm 2025, sau khi triển khai tự động hóa trên diện rộng.

Dù vậy, ông Vis cho rằng doanh nghiệp không nên xem AI đơn thuần là công cụ để cắt giảm nhân sự. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo cần xác định những công việc lặp đi lặp lại có thể loại bỏ, đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng AI để tự động hóa chúng mà không khiến khối lượng công việc của những nhân viên còn lại tăng lên quá mức.

“Tôi không nghĩ mọi người nên tìm cách giảm số lượng nhân viên. Khi gặp khó khăn trong việc giúp nhân viên làm việc hiệu quả hoặc đạt được sản lượng mong muốn, tôi cho rằng AI là một công cụ hữu ích để tự động hóa thêm nhiều công việc”, ông Vis nhận định.

Theo Business Insider