“Một con cua rẻ hơn một ly trà sữa”, tin hay không?

Vua Cua có hệ thống cửa hàng rộng khắp nên chúng tôi dễ dàng tìm thấy một chi nhánh gần nhất. Ấn tượng đầu tiên là vừa mới đến nhà hàng đã thấy một chiếc tấm quảng cáo to ghi: "Một con cua rẻ hơn ly trà sữa". Nhà hàng có nhiều tầng và cả phòng VIP dành cho bạn muốn tiếp khách hay thích riêng tư. Tôi quyết định chọn một ngồi ở tầng 1, sau đó được nhân viên hướng dẫn xuống bắt cua sống tại hồ. Mấy con cua Cà Mau tươi sống nhìn thích mắt. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi có một trải nghiệm ẩm thực thú vị như vậy. Được bắt cua sống lại còn được chứng kiến tận mắt quy trình chế biến của đầu bếp tại bếp mở.



Hình ảnh con zon xốt me tại nhà hàng Vua Cua

Tôi được chọn miễn phí 2 trong 3 loại xốt: Xốt tiêu đen, xốt me và cháy tỏi. Sau tầm 30p là nhóm chúng tôi đã có đồ ăn. Cua xốt me là ấn tượng với vị xốt me chua chua ngọt ngọt. Cảm nhận về thịt cua là thịt cua zon tuy nhỏ hơn các loại cua khác tại quán nhưng vô cùng chắc thịt và ngọt. Xé miếng bánh mì Vua Cua chấm kèm ăn ngon và hợp.



Kết thúc bữa ăn, tôi vô tình gặp được CEO Đoàn Thị Anh Thư đang ở nhà hàng. Chớp cơ hội, chúng tôi đã nhanh chóng có cuộc trò chuyện, trao đổi vui vẻ, thú vị với chị.

Chào chị, rất vui hôm nay có cơ hội được gặp chị tại nhà hàng Vua Cua, xin chị có thể cho biết lý do tại sao chị lại quyết định ra chương trình: Một con cua rẻ hơn một ly trà sữa?

CEO Đoàn Thị Anh Thư: Chị cảm ơn câu hỏi rất hay của em. Chị mở lên thương hiệu Vua Cua với một ước muốn cháy bỏng là đem cua Cà Mau - một sản vật thuộc hàng ngon nhất nước luôn bị cho là đắt đỏ và phải có nhiều tiền mới ăn được. Mà nay lại dễ dàng tiếp cận đến số đông mọi người với giá mỗi con rẻ bằng một ly trà sữa. Chị thấy em vừa mới dùng bữa xuống em thấy cảm nhận ra sao?

Dạ chất lượng cua tốt, em thích ăn cua xốt me nhất.

CEO Đoàn Thị Anh Thư cười tươi, nói cảm ơn tôi. Thấy chị có vẻ vội đi nên tôi chỉ dám hỏi thêm một câu cuối.

Chị ơi vậy có khi nào chị cảm thấy chông chênh?

Nhìn lại thời gian qua, hỏi Thư có sợ không? - Có. Có hoảng không? - Có luôn. Nhưng bằng nội tại, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, Thư tin Vua Cua sẽ thành công vì sản phẩm chất lượng cùng cái tâm đã đặt vào - CEO Đoàn Thị Anh Thư trả lời.

Trải nghiệm tại Vua Cua hôm nay khiến tôi có một ấn tượng khó quên về một doanh nghiệp Việt đang nỗ lực dưới sự điều hành của một chủ doanh nghiệp với cách chia sẻ thân thiện có phần dân dã, thẳng thắn khác với hình dung của chúng tôi về giám đốc điều hành….

