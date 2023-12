Một chủ quán Pub ở phố Tây Đà Nẵng bị bắt

Sáng 7-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra đường dây mua bán, tàng trữ trái phép 4,5 kg cần sa.

Phan Quốc Trọng bị bắt quả tang cùng với 4,5 kg cần sa tang vật

Trước đó, lúc 0 giờ 30 cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận bất ngờ kiểm tra phòng trọ trên đường Khuê Mỹ Đông 4 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại đây, công an bắt quả tang Phan Quốc Trọng (32 tuổi, trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (loại cần sa).

Lực lượng thu giữ khoảng 4,5 kg ma túy cần sa, 9 hộp giấy, 2 cối xay cần sa, 1 cân điện tử, 2 ĐTDĐ.

Đấu tranh bước đầu, Phan Quốc Trọng khai nhận khoảng 10 ngày trước đã đặt mua 4,5 kg cần sa của một người (không rõ danh tính) ở Đắk Nông với giá 25 triệu đồng.

Số cần sa trên được Trần Văn Thành Tiến mua về sử dụng và bán lại cho khách tại quán Pub

Số cần sa được gửi bằng xe khách về Đà Nẵng. Nhận hàng, Trọng mang về phòng trọ cất giấu rồi xay nhỏ, đóng gói để bán cho các con nghiện kiếm lời.

Tiếp tục mở rộng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt thêm đối tượng Trần Văn Thành Tiến (24 tuổi, trú đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tiến là chủ quán Pub The Trip trên đường Phan Tứ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Đây là quán Pub chuyên phục vụ cho khách nước ngoài ở khu phố Tây An Thượng.

Khai thác nhanh, Tiến khai nhận đã nhiều lần mua cần sa của Trọng để sử dụng và bán lại cho khách.

Test nhanh, lực lượng phát hiện Trần Văn Thành Tiến dương tính với các chất ma túy.