Một chủ doanh nghiệp ở Hóc Môn mất 2,4 tỉ đồng sau cuộc gọi video

Vừa qua, chị G. (chủ doanh nghiệp G.S, huyện Hóc Môn, TP HCM) đã đăng lên mạng xã hội cho biết chị bị lừa mất 2,4 tỉ đồng bằng hình thức lừa đảo công nghệ cao. Chị G. cho biết đã trình báo công an.

Chị G. làm trong lĩnh vực kinh doanh quần áo ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Cách đây vài ngày có một phụ nữ xưng làm ở bên thuế thông báo rằng chị cần bổ sung hồ sơ thuế và lên đến cơ quan thuế gặp cán bộ để làm thủ tục.

Bài đăng của chủ doanh nghiệp ở Hóc Môn trên mạng xã hội

"Sau đó, người phụ nữ này gọi điện nói có thể làm hồ sơ thuế qua mạng, không phải tốn công đến trụ sở thuế. Người này gọi video và yêu cầu tôi lấy điện thoại khác để gọi video đồng thời thao tác trên điện thoại chính. Tôi đã làm theo, cài 2 app vào điện thoại. Người phụ nữ liên tục kêu tôi chuyển tiền vào tài khoản và yêu cầu xác nhận khuôn mặt qua mạng suốt 3 tiếng" - chị G. nói.

Sau nhiều lần xác nhận khuôn mặt, chị G. vào app ngân hàng để chuyển tiền cho đối tác thì không vào được. Chị G. gọi điện lên ngân hàng kiểm tra thì toàn bộ 2,4 tỉ đồng đã bay màu.

Chị G. chia sẻ: "Sau khi tôi đăng clip lên mạng, rất nhiều người gọi cho tôi nói rằng có thể giúp tôi lấy lại được 2,4 tỉ đồng. Có người xưng là chuyên gia an ninh mạng, công an khuyên tôi nên xóa app đã cài đặt trên điện thoại. Thậm chí có người còn gọi cho tôi nói có thể cho tôi mượn tiền với hình thức vay nóng. Tôi đã trình báo công an và đang nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc".

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với những cuộc gọi lạ, không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại. Một khi cài các app của những người lạ hướng dẫn thì mã độc sẽ tấn công điện thoại và chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Công an TP HCM khẳng định không làm việc qua điện thoại, nếu có việc cần liên hệ sẽ gặp ở trụ sở công an. Ngoài ra, những cuộc gọi xưng là nhân viên thuế, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, an ninh mạng đều là những cuộc gọi lừa đảo.