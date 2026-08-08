Một chiến sĩ Quân khu 3 hy sinh khi cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm

Dũng cảm ứng cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm, chiến sĩ Cao Tuấn Anh đã hy sinh. Anh được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng truy thăng quân hàm và được Trung ương Đoàn truy tặng Bằng khen.

Theo Quân khu 3 , ngày 7/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh - chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng), đã dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và hy sinh .

Chiến sĩ Cao Tuấn Anh (2006 - 2026).

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 7/8, tại khu vực thực hiện nhiệm vụ bị xảy ra sạt lở đất đá, phát hiện đồng đội cùng đơn vị là Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên đang gặp nguy hiểm, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh đã nhanh chóng lao tới, đẩy Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên ra khỏi khu vực sạt lở.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương tổ chức ứng cứu, đưa hai quân nhân ra khỏi khu vực sạt lở và chuyển đến Trung tâm Y tế đặc khu Bạch Long Vĩ cấp cứu.

Mặc dù được cán bộ, nhân viên y tế khẩn trương cứu chữa, song do bị thương quá nặng, đến 10 giờ 55 phút cùng ngày, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh đã không qua khỏi; còn Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên bị chấn thương, được cấp cứu kịp thời, hiện tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Trung sĩ đối với chiến sĩ Cao Tuấn Anh.

Theo Quân khu 3, hành động của Trung sĩ Cao Tuấn Anh trong thời khắc nguy hiểm thể hiện sâu sắc tình đồng chí, đồng đội, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Bằng khen đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Ngày 8/8, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Bằng khen đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh vì đã có hành động dũng cảm cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Trung sĩ Cao Tuấn Anh (SN 2006, quê quán xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng) nhập ngũ tháng 2/2025, là chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng. Trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu tại đơn vị, ngày 19/5/2026, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên (SN 2007, quê quán phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng) nhập ngũ tháng 3/2026, là chiến sĩ Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng.