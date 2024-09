Một câu chê của chồng tài phiệt phá huỷ nhan sắc và cuộc đời nàng mẫu xinh đẹp

Được gả vào nhà hào môn là mong ước của nhiều mỹ nhân showbiz. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cuộc sống viên mãn khi làm dâu giới thượng lưu, điển hình là Ngũ Trí Hằng. Cuộc hôn nhân với thiếu gia Quách Vĩnh Thuần được ví như nấm mồ chôn vùi cuộc đời của mỹ nhân hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Thậm chí, cô còn được xem là "nàng dâu hào môn thê thảm, đáng thương nhất" ngành giải trí xứ Hương Cảng.

Cuộc đời của Ngũ Trí Hằng sau khi gả vào nhà giàu khiến công chúng thương cảm

Héo mòn, suýt mất mạng vì lời chê bai tăng cân

Ngũ Trí Hằng sinh năm 1978, trong 1 gia đình khá giả có cha mẹ đều là bác sĩ ở Hong Kong (Trung Quốc). Với vẻ ngoài thanh tú và ngọt ngào, cô bước chân vào ngành giải trí từ năm 15 tuổi. Ngũ Trí Hằng từng là hot girl, người mẫu trẻ được săn đón bậc nhất showbiz xứ Cảng thơm. Năm 16 tuổi, cô gặp gỡ và hẹn hò Quách Vĩnh Thuần - con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản, bảo hiểm Wing On.

Nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều của Ngũ Trí Hằng...

... từng hớp hồn thiếu gia Quách Vĩnh Thuần

Vì tình yêu sâu đậm với vị thiếu gia giàu có, Ngũ Trí Hằng từ bỏ cơ hội trở thành sinh viên tại đại học danh giá Oxford để cưới Quách Vĩnh Thuần vào năm 2000. Tuy nhiên, cuộc sống làm thiếu phu nhân nhà hào môn của Ngũ Trí Hằng không như mơ. Do xuất thân không bằng chồng, cô luôn phải nhẫn nhịn, làm theo những đòi hỏi vô lý của Quách Vĩnh Thuần. Việc bị chồng xem thường và áp bức khiến Ngũ Trí Hằng bị trầm cảm, mất ngủ triền miên.

Sau đó, vấn đề tâm lý của Ngũ Trí Hằng trở nên trầm trọng hơn khi Quách Vĩnh Thuần buông lời chê bai vợ tăng cân ngay trên sóng truyền thông. Theo nguồn tin trong giới, không chỉ mối quan hệ cá nhân, Ngũ Trí Hằng còn bị chồng thiếu gia kiểm soát chặt chẽ về cân nặng. Cô được yêu cầu duy trì vóc dáng mảnh mai, yêu kiều để giữ hình ảnh đẹp cho nhà chồng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Do đó, câu nói chê bai của Quách Vĩnh Thuần khiến Ngũ Trí Hằng rất lo lắng. Sợ chồng chán mình và chạy theo người đẹp khác, Ngũ Trí Hằng đã điên cuồng lao vào cuộc chiến giảm cân. Mỗi ngày, cô đều ăn kiêng khổ sở, thậm chí còn sử dụng thuốc giảm cân vô tội vạ để thay cơm.

Người đẹp điên cuồng giảm cân bất chấp rủi ro sức khỏe sau 1 câu chê bai của chồng

Sau 2 năm cưới Quách Vĩnh Thuần, Ngũ Trí Hằng suy kiệt thể chất lẫn tinh thần. Do giảm cân không đúng cách, cô mắc chứng chán ăn nghiêm trọng. Ngũ Trí Hằng cũng gặp các vấn đề về đường tiêu hóa do uống quá nhiều thuốc giảm cân, buộc phải cắt bỏ hơn nửa dạ dày và đại tràng. Thậm chí, cô từng suýt mất mạng, phải phẫu thuật khẩn hơn 10 lần vì bị tắc ruột. Ngoài ra, nữ người mẫu còn bị chứng trầm cảm, mất ngủ hành hạ khiến cơ thể suy nhược, héo mòn và bị sụt cân nhanh chóng. Tất cả khiến ngoại hình của Trí Hằng xuống sắc, già nua không khác nào bà lão 70 tuổi. Không chỉ vậy, do quá gầy yếu, Ngũ Trí Hằng còn bị thoái hóa dây thần kinh vận động, phải ngồi xe lăn đi lại.

Hậu giảm cân quá độ, nữ người mẫu suy kiệt trầm trọng, mắc đủ thứ bệnh và có ngoại hình như bà lão 70 tuổi

Ngũ Trí Hằng cũng không thể đi lại bình thường, phải ngồi xe lăn vì bị thoái hóa dây thần kinh vận động

Bị chồng thiếu gia "cắm sừng", vứt bỏ

Khi Ngũ Trí Hằng gặp vấn đề sức khỏe, Quách Vĩnh Thuần ban đầu vẫn một lòng ở bên chăm sóc, tìm bác sĩ tốt nhất cho bà xã. Tuy nhiên, khi nhận được chẩn đoán vợ khó lòng có thể hồi phục như trước, Quách Vĩnh Thuần dần lạnh nhạt, thường viện lý do công việc để tránh gặp mặt Ngũ Trí Hằng. Sau đó, Quách Vĩnh Thuần đã lén lút ngoại tình với nữ ca sĩ Dương Ái Cẩn. Họ vụng trộm sau lưng Ngũ Trí Hằng suốt 7 năm. Đau đớn vì bị chồng phản bội khiến tình trạng sức khỏe của Ngũ Trí Hằng ngày càng tồi tệ. Có thời điểm, cô chỉ nặng 22 kg.

Đến năm 2006, Quách Vĩnh Thuần đệ đơn ly hôn Ngũ Trí Hằng với lý do cô là gánh nặng, kiềm hãm sự phát triển của anh. Tuy nhiên, theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Quách Vĩnh Thuần bỏ vợ là vì nhân tình Dương Ái Cẩn đã mang thai quý tử. Vụ ly hôn của Quách Vĩnh Thuần và Ngũ Trí Hằng diễn ra không êm đẹp khi vị thiếu gia không muốn trợ cấp hậu ly hôn cho vợ cũ. Trải qua nhiều phiên tòa, cuối cùng doanh nhân này đồng ý bồi thường cho Ngũ Trí Hằng 1,5 triệu HKD (4,7 tỷ đồng) và trợ cấp 42.500 HKD/tháng (hơn 135 triệu đồng).

Quách Vĩnh Thuần ngoại tình, ruồng bỏ vợ bệnh tật để chạy theo nữ ca sĩ Dương Ái Cẩn (phải)

Sau khi ly hôn, Ngũ Trí Hằng được cha mẹ đón về nhà. Họ dốc hết tiền tiết kiệm để cứu Ngũ Trí Hằng thoát khỏi cửa tử. Dưới sự chăm sóc của cha mẹ, tình trạng sức khỏe của Ngũ Trí Hằng ngày càng được cải thiện. Cô tăng cân và có thể đi đứng trở lại. Tuy nhiên, nhìn vào những hình ảnh hiện tại của Ngũ Trí Hằng, nhiều người không khỏi thương xót cho mỹ nhân xinh đẹp một thời của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Công chúng cho rằng cuộc hôn nhân với Quách Vĩnh Thuần đã lấy đi của Ngũ Trí Hằng tất cả, từ sức khỏe, ngoại hình cho đến danh tiếng.

Ngũ Trí Hằng xuống phố cùng cha sau nhiều năm

Cuộc hôn nhân với Quách Vĩnh Thuần khiến Ngũ Trí Hằng mất tất cả từ sức khỏe, ngoại hình cho đến danh tiếng

Nguồn: HK01, On