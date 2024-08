Món mới của thương hiệu bánh nổi tiếng Việt Nam có gì ngon mà dân tình phải thốt lên: “Ai may mắn lắm mới mua được”

Trong thời gian gần đây, matcha đã trở thành một hiện tượng gây sốt trên mạng xã hội. Không chỉ các quán cà phê không ngừng sáng tạo thêm món matcha latte, mà các tiệm bánh cũng nhanh chóng cập nhật món bánh matcha vào thực đơn của mình. Và tất nhiên, những thức uống, món ăn này đã khiến giới trẻ Việt phải đổ xô rủ nhau đi thưởng thức. Các quán uống thì team "có như lời đồn" đã review rồi, vậy nên hôm nay chúng mình sẽ trải nghiệm món bánh matcha đang làm mưa làm gió trong cộng đồng đam mê ăn uống chính là các phiên bản bánh matcha tại Tous Les Jours.

Món bánh matcha thương hiệu Tous Les Jours đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. (Ảnh: Threads)

Là thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, Tous Les Jours không còn là cái tên xa lạ với những tín đồ mê bánh ngọt. Với đa dạng sản phẩm từ bánh ngọt, mặn, bánh kem, bông lan đến bánh mì, thương hiệu này luôn biết cách làm mới mình để thu hút khách hàng. Gần đây, Tous Les Jours đã tạo nên cơn sốt với các loại bánh matcha xanh mướt, khiến nhiều người phải "săn lùng" bằng cách này hay cách khác. Vậy điều gì khiến món bánh matcha tại Tous Les Jours trở thành tâm điểm của sự chú ý? Hãy cùng khám phá sự thật đằng sau cơn sốt này. Hôm nay hãy cùng Team “Có Như Lời Đồn” giải mã cơn sốt bánh matcha tại Tous Les Jours có gì đặc biệt khiến giới trẻ tìm mọi cách để săn lùng đến thế.

Bánh Matcha của Tous Les Jours có chất lượng như lời đồn?

Giao diện hút mắt khiến dân "đạo matcha" phát cuồng

Theo trend ăn uống của giới trẻ hiện nay, Team chúng mình đã lựa chọn trải nghiệm 3 dòng bánh trong Matcha Series của thương hiệu này bao gồm: Matcha Choco Bread, Matcha Choco Brownie và Matcha Layer Pastry. Mỗi loại bánh đều mang lại trải nghiệm khác biệt, nhưng đều có một điểm chung: sự hấp dẫn đến từ lớp matcha xanh mướt.

Matcha Choco Bread là một sự kết hợp thú vị giữa bánh mì matcha và lớp phủ bánh quy choco. Nhìn từ bên ngoài, bánh có vẻ giống như một chiếc bánh su kem khổng lồ với lớp vỏ giòn bên ngoài và lớp nhân kem bên trong. Nhiều người nhận xét rằng bánh này giống với bánh Yonsei của Hàn Quốc, nhưng theo Team “Có Như Lời Đồn?” cảm nhận thì lại thấy nó giống như một phiên bản nâng cấp của paparoti với nhân matcha.

Tiếp đến là Matcha Layer Pastry được nhiều người nhận xét là giống bánh Croissant. Tuy nhiên món bánh này thực chất giống như một phiên bản biến tấu của bánh Danish Pastry hay còn gọi là bánh Pastry Đan Mạch.

Cuối cùng là Matcha Choco Brownie vẫn trong hình dáng chiếc brownie quen thuộc với hình vuông nhỏ nhắn. Bánh có 2 lớp chính, bên dưới đáy là lớp cookie còn bên trên là lớp matcha được trang trí thêm chiếc bánh oreo nhỏ xinh trên bề mặt. Nhìn chung ngoại hình của những chiếc bánh này khiến hội mê ăn uống, nhất là team ghiền bánh ngọt sẽ phải phát cuồng mà tìm mua.

Vỏ Đan Mạch, ruột Hàn, vị Nhật Bản tổng thể ngon nhưng chỉ hợp với cho những người hảo ngọt

Matcha Choco là một trong những món được dân tình đặc biệt yêu thích. Khi thưởng thức món bánh này cảm nhận đầu tiên là lớp vỏ bánh giòn tan kết hợp cùng lớp chocolate đắng nhẹ tạo nên một sự tương phản thú vị, không quá ngọt gắt mà lại đủ để tạo điểm nhấn. Nhân bánh matcha đậm đà, vị trà xanh thanh mát hòa quyện cùng lớp kem béo ngậy mang đến một trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị. Tuy nhiên, lớp đường phủ bên trên khiến tổng thể bánh ngọt hơn so với khẩu vị của một số người. Để cân bằng lại vị ngọt, bạn có thể kết hợp bánh cùng một ly cà phê sữa tươi không đường. Nhìn chung, với hương vị matcha đặc trưng và kết cấu đa dạng, đây là một lựa chọn không tồi cho những tín đồ của trà xanh. Điểm 9/10 cho sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và trải nghiệm thú vị mà chiếc bánh mang lại.

Matcha Layer Pastry với kết cấu ngàn lớp xốp mềm có mùi thơm thoang thoảng mùi bơ và kết hợp cùng nhân matcha. Phần nhân matcha của bánh vẫn thơm, béo. Tuy nhiên tổng thể món bánh này có vị ngọt khá đậm, chưa kể không có độ giòn như mong muốn nên tổng thể hương vị kém hấp dẫn hơn so với vẻ ngoài nó mang lại.

So với 2 loại bánh trên thì Matcha Choco Brownie có vẻ hơi lép vế. Tuy sở hữu vẻ ngoài ngoài khá sáng chảnh, thế nhưng hương vị món bánh này không có gì quá đặc biệt. Nhắc đến Brownie người ta nghĩ ngay đến sự mềm, ẩm đặc trưng và đặc biệt là đậm chocolate. Tuy nhiên phiên bản matcha này khiến chiếc brownie như một chiếc bánh in, sự kết hợp này làm mất đi độ mềm ẩm thay vào đó khiến chiếc bánh trở nên khô hơn chưa kể món này khá ngọt so với hai loại bánh trên.

Nhìn chung, trong Matcha series của nhà Tous les Jours thì Team “Có Như Lời Đồn?” ưng ý nhất là món bánh Matcha Choco Bread cũng là món mà hội mê ăn uống đề xuất nhiều nhất trong các dòng bánh mới này. Chất lượng của bánh matcha Tous Les Jours khá ổn định, bánh tươi điều này dễ nhận ra qua hương vị và cảm giác khi ăn. Điểm nổi trội là những chiếc bánh xinh xắn ấy chỉ có giá khoảng 27.000 đồng, đây là mức giá hợp lý, phù hợp với chất lượng và trải nghiệm mà nó mang lại.

Có thể nói, Tous Les Jours đã thành công trong việc tạo ra một loạt các sản phẩm bánh matcha độc đáo thu hút đông đảo những người yêu hương vị matcha tìm mua, thưởng thức. Mỗi món bánh đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, phù hợp với sở thích của từng người. Đối với những ai yêu thích matcha và bánh ngọt, các phiên bản như Matcha Choco Bread và Matcha Layer Pastry sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, với những người không thích quá ngọt, có thể cần cân nhắc thêm khi chọn lựa.