Mối thù đang diễn ra của Taylor Swift

Ngày 7/6, nguồn tin thân cận với Billie Eilish khẳng định trên Daily Mail những người trong ngành âm nhạc Mỹ đều thấy rõ sự thật rằng Taylor Swift đang vũ khí hóa người hâm mộ và giọng ca trẻ sinh năm 2001 dường như là nạn nhân mới nhất trong chiến dịch hạ bệ.

“Bất kỳ khi nào Taylor cảm thấy ghen tỵ với thành công của một người ngang hàng, cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng người hâm mộ của mình bắt đầu các chiến dịch trực tuyến độc ác nhằm hạ bệ người đó, mà không bao giờ yêu cầu họ dừng lại, trong khi tất cả hoạt động dưới sự thao túng của người tình nước Mỹ (một cách gọi về Taylor)”, nguồn tin nói.

Taylor Swift và Billie Eilish từng có hình ảnh thân thiết trước khi cuộc chiến nổ ra. Ảnh: Getty Images.

Những chia sẻ trên được đưa ra sau khi Taylor và Eilish đều phát hành album mới trong những tháng đầu năm 2024, gây ra một cuộc chiến khốc liệt để giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong đó, Billie được cho là tâm điểm các cuộc tấn công ngày càng gia tăng do người hâm mộ Taylor phát động trên mạng.

The Tortured Poets Department (TTPD), album phòng thu thứ 11 của Taylor, đã duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album của Billboard kể từ khi phát hành vào ngày 19/4.

Một số nhà phê bình cho rằng giọng ca sinh năm 1989 giữ được vị trí đó bằng cách phát hành định kỳ các biến thể và phiên bản mở rộng, nhằm duy trì doanh số bán hàng và số liệu phát trực tuyến ở mức cao. Đến hiện tại, Taylor đã tung ra hơn 20 biến thể của TTPD.

Việc chủ nhân hit Fortnight ra mắt 3 trong số những phiên bản đặc biệt này vào cùng ngày Eilish phát hành album mới Hit Me Hard and Soft vào tháng 5 được nhiều người cho là một nỗ lực nhằm chà đạp đối thủ. Thực tế cho thấy Taylor giữ vị trí số 1, còn Eilish đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của Billboard.

Fan của Taylor lập luận thời gian là trùng hợp, Taylor chỉ muốn giữ album của cô ở vị trí số 1 càng lâu càng tốt, không có ý định chơi xấu ai. Tuy nhiên, những người ủng hộ Eilish không nghĩ vậy.

Quản lý của Eilish, Danny Rukasin, chia sẻ lại dòng trạng thái trên X (Twitter) cáo buộc Taylor Swift làm mọi cách để ngăn cản các nghệ sĩ khác tỏa sáng. Theo bài đăng, ngoài Eilish, Taylor cũng làm điều tương tự trong quá khứ để cản trở các nghệ sĩ như Katy Perry và SZA. Rukasin xóa hoạt động ngay sau đó nhưng nó đã khơi dậy ngọn lửa thù địch giữa hai phe.

Những nguồn tin thân cận với Eilish cho biết chủ nhân hai giải Oscar không muốn có sự rạn nứt công khai và cô hiện là nạn nhân của những cuộc tấn công trực tuyến không chính đáng từ người hâm mộ Taylor Swift.

“Billie không muốn liên quan gì đến một ‘mối thù’. Cô ấy không quan tâm đến thị phi và cô ấy cũng không làm gì để kích động nó cả. Vào thời điểm Billie đang làm rất tốt, chẳng có lý do gì để cô ấy dính líu đến bất kỳ loại xích mích nào”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Taylor Swift bị tố hạ bệ đàn em, trong khi Billie Eilish nhiều lần nhắm vào tiền bối. Ảnh: The Things.

Tuy nhiên, những việc mà Eilish làm lại cho thấy điều ngược lại. Trở lại tháng 3, Eilish công khai chỉ trích một số nghệ sĩ lãng phí, tạo ra hàng chục đĩa vinyl (đĩa than) khác nhau để khiến người hâm mộ tiêu tiền.

Mặc dù hiện tượng âm nhạc Gen Z khẳng định không nhắm đến cá nhân cụ thể nào, cư dân mạng nhanh chóng liên tưởng đến Taylor vì cô có 11 album vinyl khác nhau được bán trên trang web riêng. Nhiều Swifties (cộng đồng fan của Taylor) đã tấn công giọng ca What Was I Made For?.

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 5, Eilish có thêm một số bình luận bị tố là đụng chạm đàn chị. Đầu tiên, nữ ca sĩ trẻ chỉ trích những bài hát công kích cá nhân là đáng thất vọng (Taylor Swift nổi tiếng với nhiều bài hát mắng người yêu cũ, kẻ thù và bạn bè cũ). Tiếp đó, Eilish mỉa mai những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình kéo dài 3 giờ bị tâm thần. Trùng hợp thay, mỗi show trong chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor diễn ra trong thời gian tương đương.

Nguồn cơn của mối thù

Để tìm ra nguồn gốc của mớ hỗn độn, phải quay ngược thời gian về tháng 1/2022, khi Damon Albarn, thủ lĩnh ban nhạc rock người Anh Blur, chỉ trích Taylor Swift trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times. Nam ca sĩ sinh năm 1968 thẳng thừng tuyên bố Taylor không viết các bài hát của cô, thậm chí không đồng sáng tác, dù Taylor nổi tiếng với khả năng viết nhạc và lời bài hát.

Albarn sau đó đưa câu chuyện phát triển theo hướng kỳ lạ hơn khi so sánh âm nhạc của Taylor Swift với Billie Eilish và anh trai cô ấy, Finneas O'Connell. Albarn nhận xét Eilish và anh trai là “nhạc sĩ thú vị”, khiến anh cảm thấy thu hút hơn Taylor.

Ngay lập tức, phát ngôn của Albarn gây ra phản ứng dữ dội. Nam ca sĩ buộc phải lên tiếng xin lỗi Taylor Swift, còn cáo buộc LA Times vì chỉnh sửa lời nói của anh.

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc ở đó. Tuy nhiên, vào tháng 4/2022, Eilish đã thực hiện một động thái bất ngờ được ví như cái tát thẳng vào mặt Swift.

Chủ nhân hit Ocean Eyes đã mời Albarn lên sân khấu của cô tại Coachella vài tháng sau đó, cùng cô ăn mừng việc trở thành nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử tại lễ hội âm nhạc được mong chờ nhất năm ở Mỹ. Trong khi Eilish đang ca ngợi Albarn và tầm ảnh hưởng của anh đối với âm nhạc của cô, một giọng nam không xác định vang lên trong buổi phát trực tiếp: “Chúng tôi đang bị Taylor Swift kiện”.

Billie Eilish mời Damon Albarn biểu diễn cùng tại Coachella sau khi rocker người Anh chê bai Taylor Swift. Ảnh: Getty Images.

Vào thời điểm đó, Swifties tin rằng chủ nhân giọng nói là O'Connell, anh trai của Eilish. Khán giả bị bối rối khi không biết có nên coi đó là hành động cố ý nhắm vào Taylor của Eilish và O'Connell hay không. Trước đó, O'Connell từng ca ngợi khả năng sáng tác của Swift truyền cảm hứng, còn tham dự sinh nhật của người đẹp tóc vàng vào năm 2021.

Tuy nhiên, mọi thứ dễ bị đảo lộn trong trò chơi giải trí khốc liệt. Với danh sách dài bài hát kể tội người yêu cũ và kẻ thù như Kim Kardashian hay Kanye West, Taylor Swift nổi tiếng “thù dai”, nhất là khi cô cảm thấy nghệ thuật của mình bị thiếu tôn trọng. Eilish cũng không vừa khi liên tục có phát ngôn gần như chắc chắn nói về Taylor trong thời gian quảng bá Hit Me Hard and Soft. Tờ Vox nhận định mối thù xuất phát từ cả hai phía.