Mối quan hệ như "nước với lửa" của Apple và Meta

Trong nhiều năm gần đây, mối quan hệ giữa Apple và Meta (công ty mẹ của Facebook) chỉ có thể mô tả như "nước với lửa", khi Apple không chỉ chê bai việc xâm phạm quyền riêng tư người dùng của Facebook mà còn ra mắt nhiều tính năng mới trên iOS nhằm ngăn chặn khả năng quảng cáo hướng mục tiêu của mạng xã hội này, làm thiệt hại nghiêm trọng cho doanh thu của Facebook.

Nhưng theo báo cáo mới của Wall Street Journal, trước khi bóp nghẹt mảng quảng cáo của Facebook, Apple đã từng thảo luận với mạng xã hội này về việc chia sẻ doanh thu quảng cáo từ sự hiện diện của họ trên cửa hàng ứng dụng App Store.

Theo lập luận của Apple, công ty này cho rằng, họ xứng đáng nhận được một phần doanh thu quảng cáo của Facebook khi người dùng trả tiền cho mạng xã hội này để bài đăng của họ được tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Apple cho rằng, các bài đăng này giống như việc mua hàng trong ứng dụng, do vậy, Apple cũng phải được chia một phần hoa hồng trong đó. Nhưng Meta cho rằng, đó là quảng cáo chứ không phải mua hàng trong ứng dụng, do vậy, từ chối chia phần cho Apple. Cuộc thảo luận đó dường như đã kết thúc với phần thắng dành cho Meta.

Trái ngược với lập trường cứng rắn của Meta trong việc phân chia doanh thu, Google đang chi trả đến hàng tỷ USD mỗi năm cho Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari.

Không chỉ đòi chia chác doanh thu từ Facebook, theo Matt Mullenweg, CEO của Automattic, hãng sở hữu Tumblr, Apple còn làm điều tương tự với Tumblr. Gần đây, công ty này còn từ chối tính năng quảng cáo bài đăng trên Tumblr cho đến khi công ty này chấp nhận cung cấp chúng dưới dạng mua hàng trong ứng dụng – để Apple có thể được chia phần từ nó.

Theo WSJ, Apple và Meta còn thảo luận về tính năng đăng ký thuê bao của Facebook với việc người dùng trả tiền cho Facebook để loại bỏ quảng cáo khi truy cập. Tính năng này cũng mang lại lợi ích cho Apple, khi họ có thể kiếm doanh thu từ những người dùng mua gói đăng ký trong ứng dụng. Tuy nhiên, cuối cùng hai công ty không thể đi đến thống nhất về ý tưởng này.

Theo WSJ, các cuộc thảo luận về việc phân chia doanh thu giữa hai công ty hầu hết diễn ra trong khoảng từ 2016 đến 2018. Năm 2018 cũng là thời điểm uy tín của Facebook xuống thấp khi vụ bê bối Cambridge Analytica bị bại lộ. Không lâu sau đó, lãnh đạo Apple cũng không ít lần lên tiếng chỉ trích Facebook về hành vi xâm phạm quyền riêng tư người dùng, kéo theo căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai công ty.

Hiện tại hai công ty đang đối lập nhau về hoạt động quảng cáo. Trong khi Apple xem quyền riêng tư là sự khác biệt quan trọng trong sản phẩm của mình, quảng cáo lại là nguồn thu chính của Meta. Việc Apple giới thiệu tính năng "Ask App not to Track" trong iOS 14.5 năm 2021 đã tác động lớn đến Meta, khi làm công ty thiệt hại đến 10 tỷ USD doanh thu vào năm ngoái.

Tham khảo The Verge