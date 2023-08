Mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành Đại sứ môi trường!

Hạnh phúc có màu Xanh



"Sống xanh" đang dần trở thành xu hướng và được nhiều người đón nhận, đặc biệt là genZ năng động. Tại sao chúng ta nên "sống xanh"? Sống hoà hợp với thiên nhiên là một trong những thành tố quan trọng mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Theo ông Lê Quốc Vinh, "sống xanh" chính là cách con người bày tỏ tình yêu với môi trường. Chúng ta có thể nhận ra thực trạng đáng báo động hiện nay qua cách sống hàng ngày. Khi ta chọn "sống xanh", thì việc tàn phá môi trường hay ngăn chặn những hiểm họa cho Trái Đất là điều hoàn toàn có thể kiểm soát.

Từ nghĩ Xanh đến sống Xanh

Không khó để nhiều người đồng tình với việc sống Xanh. Nhưng tại sao thực hành sống Xanh lại khó khăn hơn chúng ta nghĩ? Hoa hậu Phương Khánh đã giải thích rằng: Vì "sống xanh" là đi ngược lại với thói quen của số đông nên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng khi chúng ta tạo lên nhiều "số đông" có cùng quan điểm thì mọi thứ sẽ trở nên bình thường và không có nhiều định kiến như chúng ta tưởng tượng. Theo một khảo sát của Vietcetera, có một số lý do khiến từ "nghĩ Xanh đến sống Xanh" vẫn còn một khoảng cách. Đó có thể là sự bất tiện trong nhịp sống hiện đại, giá thành cho "sống Xanh" còn cao, nỗi e ngại về việc sống Xanh nửa vời (một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa Xuân) hay hệ sinh thái Xanh chưa đồng bộ (đơn cử như ở khâu xử lý rác thải).

Nhưng những e ngại trên hoàn toàn có thể bị "bay màu" nếu như tất cả chúng ta cùng lên tiếng, các sản phẩm truyền thông có thể làm nổi trội hơn nữa giá trị của việc sống Xanh. Giá trị cảm nhận của việc sống Xanh tăng lên qua những tác phẩm truyền thông sẽ khiến những rào cản của việc sống Xanh dần phôi phai.

Truyền thông sẽ giúp bạn bảo vệ địa cầu

Truyền thông có vai trò quan trọng trong việc "cứu" lấy hòn bi xanh của nhân loại. Thông qua truyền thông, mọi người sẽ hiểu rõ hơn những gì địa cầu đã và đang phải gánh chịu hàng ngày, hàng giờ. Theo ông Vinh: "Truyền thông rất quan trọng. Truyền thông sẽ tham gia vào quá trình tác động hành vi, hành động của con người, doanh nghiệp, xã hội đối với môi trường". Tại Việt Nam, chúng ta có thể thấy được truyền thông cho môi trường đang được quan tâm rất nhiều. Điển hình trong việc tạo ra nhiều chiến dịch, dự án phi lợi nhuận hay việc chúng ta có thể bắt gặp hàng ngày đó chính là những tấm poster, banner, khẩu hiệu,... được truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội hay cuộc sống. Đây là điều đáng mừng vì đâu đó chúng ta vẫn có thể thấy được tình yêu của con người dành cho Trái Đất hiện nay.

Khi được hỏi về cuộc thi Show It NOW - Một trong những sân chơi sáng tạo dành cho các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước, Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ: "Với cương vị cựu hoa hậu Trái đất 2018 và cũng là một người yêu môi trường, yêu nghệ thuật, Khánh rất ủng hộ cuộc thi lần này". Hi vọng Show It NOW 2023 và Hoa hậu Phương Khánh sẽ có thể lan tỏa những thông điệp về môi trường tới tất cả các bạn trẻ hiện nay. Điều này một lần nữa khẳng định: Truyền thông chính là nút thắt cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ Trái Đất. Nếu không có truyền thông, chúng ta khó có thể hiểu rõ và gìn giữ hành tinh một cách hiệu quả nhất.

Show It NOW 2023: WeEarth - Nơi tiếng nói của thế hệ trẻ được cất lên

Show It NOW là sân chơi dành cho thế hệ trẻ có niềm đam mê với Sáng tạo và Nghệ thuật. Chủ đề cuộc thi năm nay mang tên "WeEarth" - Chúng ta và Trái đất là một. Bạn có thể thể hiện tình yêu dành cho mẹ thiên nhiên qua sự sáng tạo của mình tại cuộc thi Show It NOW 2023 ở 4 hạng mục Vẽ - Nhiếp Ảnh - Thiết kế - Video.

Khi được hỏi cảm nhận về hình thức và tính sáng tạo trong cuộc thi Show It NOW 2023: WeEarth, ông Lê Quốc Vinh chia sẻ: "WeEarth là một chủ đề hấp dẫn, rất mở và dễ thể hiện. Hy vọng rằng sẽ có nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thi và mang tới nhiều tác phẩm giá trị, đặc biệt là những thông điệp mạnh mẽ về môi trường". Còn đối với Hoa hậu Phương Khánh, một người hoạt động tích cực với các chiến dịch, dự án về môi trường, cô cho rằng: "Khánh mong rằng các bạn trẻ sẽ tham gia cuộc thi Show It NOW: WeEarth để lan tỏa thông điệp tới tất cả mọi người. Khánh hy vọng các bạn hãy yêu môi trường, ngôi nhà chung của mình hơn nữa. Các tác phẩm của mọi người chính là cánh mở ra cảm hứng cho nhiều tác phẩm và hành động bảo vệ môi trường hơn nữa. Khánh nghĩ nghệ thuật và sáng tạo là thứ vũ khí tuyệt vời để chúng ta thể hiện lời nói và ý muốn của mình. Cho nên, chúng ta đừng ngại mà hãy bắt tay ngay bây giờ để thực hiện nó nhé!"

Hãy vận dụng khả năng sáng tạo, cá tính riêng khi thực hiện tác phẩm. Đó chính là điều giúp bạn tỏa sáng tại Show It NOW 2023. Đừng quên hạn cuối cùng nộp bài dự thi vào lúc 23h59’ ngày 31/8/2023 nhé!

Cập nhật thông tin về cuộc thi: https://show-it-now.art/