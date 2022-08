Mới bị đồn hẹn hò trai đẹp người Ý, Selena Gomez lại lộ ảnh đi chơi cùng rapper gốc Việt

Trước đó Selena Gomez bị bắt gặp hẹn hò "bạn trai tin đồn" người Ý Đầu tháng 8, giọng ca Same Old Love được bắt gặp ôm hôn thắm thiết một người đàn ông bí ẩn trên du thuyền hạng sang trong chuyến du lịch tại Ý. Danh tính "người tình tin đồn" của cô nàng nhanh chóng được tiết lộ là nhà sản xuất phim người Ý Andrea Iervolino, 35 tuổi. Anh từng hợp tác với Selena Gomez trong bộ phim In Dubious Battle (2016).