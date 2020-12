Mới 14 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật liên tỉnh

Ngày 15 - 12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Hoa Lư đã bắt giữ Hồ Xuân Phương T. (SN 2006, ngụ phường Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Hồ Xuân Phương T. tại cơ quan công an

Trước đó, vào sáng 13 - 12, Công an huyện này nhận được tin báo của bà P.T.N. (SN 1948; ngụ xã Ninh An, huyện Hoa Lư) về việc bà bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật chiếc túi xách để ở giỏ xe, (trong túi có 667.000 đồng và 1 điện thoại di động mang nhãn hiệu Samsung trị giá khoảng 4 triệu đồng).

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hoa Lư đã nhanh chóng xác định được nghi phạm và bắt giữ Hồ Xuân Phương T..

Tại cơ quan công an, thiếu niên này khai nhận do không có việc làm, lại nghiện ma tuý và games nên đã cùng một người tên Tuấn rủ nhau đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 13 - 12, T. và Tuấn điều khiển 2 xe máy (đều là phương tiện trộm cắp) đến đoạn đường ĐT491, thuộc thôn Bộ Đầu, xã Ninh An phát hiện bà N. đang điều khiển xe đạp điện có túi xách để ở giỏ xe nên đã áp sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ trốn.

Đấu tranh mở rộng, T. khai nhận ngoài vụ trộm cắp và cướp giật trên, từ giữa tháng 11 - 2020 đến nay, T. và Tuấn đã thực hiện 8 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội và Ninh Bình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoa Lư tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.