Mở cửa suốt Tết Quý Mão 2023 - McDonald’s luôn sẵn sàng phục vụ bạn!

Mỗi khi Tết đến Xuân về là dịp người người nhà nhà sum họp, quây quần cùng nhau trong tình yêu thương, gắn kết, chia sẻ những câu chuyện may mắn, hạnh phúc. Cũng nhân dịp này, McDonald’s đem trở lại thực đơn Thịnh Vượng với chiếc bánh burger Thịnh Vượng, khoai tây xoắn may mắn và thức uống McFizz dâu cát tường nhằm gửi đến thực khách thực đơn thơm ngon, tiện lợi, với ước vọng vào một năm mới an khang thịnh vượng. Đây là năm thứ 8 McDonald’s mang đến cho thực khách Việt Nam thực đơn Thịnh Vượng vào dịp năm mới.

McDonald’s 5 năm liên tiếp đạt giải thưởng Tin & Dùng do người tiêu dùng bình chọn

Trong năm qua, McDonald’s cũng tiếp tục được vinh danh Top 10 Sản phẩm, Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2022 cho nhóm ngành Nông sản, Thực phẩm, Đồ uống



Giải thưởng thuộc khuôn khổ chương trình Lễ Công bố & Vinh danh TOP 100 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2022. Sự kiện này do Tạp chí Kinh Tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức định kỳ hằng năm. Chủ đề trọng tâm của chương trình năm 2022 này là "Nền tảng số củng cố niềm tin".

Theo đó, tiêu chí đánh giá và bình chọn của giải thưởng năm nay tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ sáng tạo, đổi mới để tăng tốc phục hồi hậu đại dịch, mang đến được cho khách hàng những trải nghiệm tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao.

Năm nay, chương trình đặc biệt vinh danh các sản phẩm, dịch vụ đã áp dụng nền tảng số để kích cầu mua sắm, tạo ra không gian trải nghiệm khách hàng đa nền tảng, giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thanh toán không chạm…

Tiên phong ứng dụng công nghệ trải nghiệm cho khách hàng

McDonald’s được đánh giá là chuỗi thức ăn nhanh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào vận hành và quản lý. Từ nhiều năm trước, McDonald’s đã ứng dụng công nghệ trải nghiệm và bán hàng online cho khách hàng. Thời kỳ đại dịch, việc ứng dụng công nghệ trong bán hàng càng được chú trọng. Trong năm 2022 này, McDonald’s càng phát triển hơn nữa việc ứng dụng công nghệ để bán hàng, tăng trải nghiệm cho khách hàng và quản lý hệ thống.

Khách hàng trải nghiệm mua hàng qua máy gọi món tự động tại cửa hàng

McDonald’s ứng dụng hệ thống quản lý bán hàng chuyên nghiệp để tự động hóa chuỗi nghiệp vụ hàng ngày tại cửa hàng và văn phòng điều hành. Đến với McDoanld’s, người tiêu dùng có thể mua nhưng không chạm với hệ thống order tự động hoàn toàn không quá 2 phút. Từ những chiếc máy đặt món ăn di động tới một dãy các máy tính tiền cảm ứng (máy POS) cùng các màn hình hiển thị món ăn trong nhà bếp giúp nhân viên phục vụ khách hàng nhanh chóng.