Mở cửa chỉ 3 ngày: Triển lãm Táo đa giác quan có gì hot mà giới trẻ TP.HCM rủ nhau “check-in cho bằng được”?

Sự kiện triển lãm Táo đa giác quan đến từ thương hiệu Mr Apple vào 3 ngày 17-18-19/05/2024 dự đoán sẽ khuynh đảo giới trẻ Sài thành. Đúng như tên gọi, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác chính là điểm nhấn nổi bật của triển lãm này. Đây là hành trình đầy cảm xúc cho mọi khách tham quan khi được chiêm ngưỡng các tiểu cảnh bày trí đầy sáng tạo; thử vị của những quả táo giòn ngọt - thanh mát đến từ New Zealand; lắng nghe những thanh âm tinh khiết từ thiên nhiên; chạm vào những bối cảnh chân thật đến động lòng. Hơn thế, bất cứ ai cũng sẽ có cơ hội mang về những món quà mang giá trị vật chất và tinh thần vô cùng thú vị như: iPhone 14, quạt cầm tay, túi tote, móc khóa,…



Không gian của triển lãm táo đa giác quan với nhiều góc check -in viral mạng xã hội

Các hoạt động tại "vườn táo New Zealand thu nhỏ" tại triển lãm Táo đa giác quan

Đến với sự kiện, khách tham quan sẽ tự do thưởng thức những miếng táo tươi giòn ngọt và nước ép táo mát lành từ các quả táo có hàm lượng dinh dưỡng cao của vùng đất nắng gió Hawke’s Bay.

Triển lãm Táo thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham dự tại thành phố Hồ Chí Minh. Content creator Hukha check in địa điểm hot trong tuần.

Ngoài ra, mọi người sẽ cùng nhau "du lịch" đến đất nước New Zealand tươi đẹp qua thước phim ngắn trên màn hình LED. Hình ảnh của những vườn táo chín mọng đầy sức sống, những âm thanh sống động đến từ thiên nhiên khiến ai cũng chăm chú khó thể rời mắt.

Được biết, mỗi mét vuông tại địa điểm Nina Next Space đều được bố trí linh hoạt, phân chia hợp lý thành các khu trải nghiệm khác nhau, đưa người xem đi từ khu thưởng thức vị ngon ngọt của những quả táo đến đến phòng chiếu để cùng ngắm nhìn quy trình trồng táo bằng kỹ thuật tiên tiến. Sau đó, mọi người sẽ tiếp tục chìm đắm trong khu vực nghệ thuật thu nhỏ thích hợp để chụp ảnh xịn xò & thỏa sức tận hưởng không gian đa chiều trừu tượng đến tương tác với những quả táo của thương hiệu Mr.Apple tại Việt Nam.

Vì sao nên đến Triển lãm Táo một lần?

Không phải lúc nào Sài Gòn cũng có những sự kiện mang tính "healing" cho cơ thể và "chạm" trọn 6 giác quan). Thế nên sự xuất hiện của triển lãm Táo đa giác quan càng trở nên ý nghĩa hơn khi thương hiệu Mr Apple đã khéo léo chinh phục giới trẻ theo hướng thân thiện và hấp dẫn hơn, đồng thời quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ của từng vị khách trẻ đến trải nghiệm.

Content creator Thư Lê hào hứng với không gian đa giác quan của triển lãm

Thương hiệu nhà trồng táo Mr Apple không chỉ xây dựng thông điệp thu hút khách hàng dựa trên thành ngữ "An apple a day keep the doctor away" (tạm dịch: ăn một quả táo mỗi ngày sẽ có sức khoẻ tốt), thay vào đó, Mr Apple khiến những quả táo trở nên hấp dẫn hơn, nhấn mạnh vào yếu tố giống táo đa dạng và tất cả táo đều được trồng theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất, xứng đáng để thưởng thức mỗi ngày.

MC - Content creator Hoàng Việt thích thú trong triển lãm

Đó là lý do sự kiện được tổ chức vào thời điểm mùa táo rộ nhất từ tháng 3 - tháng 10, nhằm giới thiệu đến khách hàng các loại táo nổi tiếng nhất. Các loại táo này được xếp vào táo chất lượng cao đến từ New Zealand đã xuất khẩu vào Việt Nam như: táo Dazzle, táo NZ Queen, táo Royal Gala, táo Granny Smith và táo Posy.

Không chỉ có những hoạt động nổi bật, sự kiện còn có sự tham gia của một số KOLs nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Sài Gòn. Khách tham quan có thể đến và chụp hình dễ dàng cùng với các gương mặt "idol mạng xã hội" mà mình yêu thích.

Vào cổng miễn phí tại triển lãm Táo đa giác quan

Đến một nơi check-in siêu lạ, có thêm trải nghiệm hay ho, đặc biệt chi phí ăn chơi 0 đồng là một điểm cộng lớn khuyến khích mọi người tham gia sự kiện. Đặc biệt, với giới trẻ Sài Gòn thì việc háo hức "lên kèo" đi cùng nhóm bạn hoặc người thương để có một mùa hè năng động và đầy ý nghĩa là điều không nên bỏ lỡ.

Bạn Kim Yến (Content creator) tham quan triển lãm đa giác quan từ ngày đầu mở cửa

Dù sự kiện chỉ diễn ra chỉ vỏn vẹn 3 ngày, nhưng lại đúng vào kỳ nghỉ hè của các bạn trẻ. Vì thế, các bạn hoàn toàn có thêm thời gian để tranh thủ tham quan, tự thưởng cho mình một buổi vui chơi sau những ngày lao động và học hành mệt mỏi.

Vé vào cổng miễn phí và khách tham quan có cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn trong triển lãm

Đi triển lãm Táo - Rinh "Táo" về tay

Một hoạt động hấp dẫn khác khiến giới trẻ thêm yêu triển lãm Táo đa giác quan là màn bốc thăm may mắn với cơ hội trúng quà 100%. Tất cả khách tham quan sau khi check in ở 4 không gian triển lãm đều được gửi tặng một phần quà xinh xắn từ thương hiệu. Ngoài ra, cơ hội cho bạn trúng thêm "Táo" về nhà khi một chiếc iPhone 14 Red 128GB sẽ được trao tặng ngẫu nhiên cho vị khách tham gia may mắn nhất.

Chỉ cần đến tham dự và điền form đăng ký là có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn. Quét ngay mã QR Code để đăng ký tham dự

Thông tin sự kiện

Link đăng ký dự triển lãm hoàn toàn miễn phí:

http://www.mrapple.com/vi/vietnam-may-event

Địa điểm tổ chức:

Nina Next Space: 180/1 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, HCMC

Thời gian diễn ra: 17 - 18 - 19/05/2024