MMUSIC chính thức trở thành Music Curator tiên phong của Apple Music tại Việt Nam

Tháng 3 vừa rồi, MMUSIC tự hào là đối tác tiên phong trong ngành âm nhạc Việt hợp tác với Apple Music, một trong những nền tảng âm nhạc hàng đầu thế giới, để ra mắt Official Curator Page. Bước đột phá và cú bắt tay đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sứ mệnh mang âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế và kết nối những người yêu âm nhạc qua một không gian đột phá.

Official Curator Page của MMUSIC trên Apple Music là không gian triển lãm âm nhạc trực tuyến bậc nhất với những tác phẩm được tuyển chọn bởi những người sành nhạc dành riêng cho cộng đồng yêu nhạc. Đây không chỉ nơi tập hợp các playlist đa dạng chủ đề mà còn là sân chơi dành riêng cho các bạn trẻ tự do cháy hết mình cùng âm nhạc chất lượng. Những đam mê, nỗi niềm ẩn giấu hoặc đôi khi là giận hờn đều được gửi gắm vào từng bản nhạc dành riêng cho bạn trên Official Curator Page.

** Curator: Trong lĩnh vực âm nhạc, "curator" là người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm chọn lựa, tạo ra và quản lý các danh sách phát (playlist), bộ sưu tập âm nhạc hoặc chương trình phát sóng. Người tổ chức playlist thường có kiến thức sâu rộng về âm nhạc, có khả năng phân tích và đánh giá các tác phẩm âm nhạc, và hiểu rõ về sở thích và xu hướng âm nhạc của cộng đồng người nghe. Vai trò của người tổ chức playlist là giúp người nghe khám phá và trải nghiệm âm nhạc mới mẻ và phong phú.

Sứ mệnh của sự hợp tác này không chỉ là giới thiệu và thúc đẩy âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ mới nổi mà còn là xây dựng Cộng đồng Curator & người yêu âm nhạc lớn mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam. Họ gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để tạo ra các playlist độc đáo và không đụng hàng. MMUSIC tin rằng sự hợp tác và trao đổi giữa các bạn trẻ Curator sẽ thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng và mang lại những trải nghiệm âm nhạc có một không hai cho người dùng trên Apple Music.

Mở màn sự hợp tác là playlist "EmpowerHER Beat" đồng hành cùng tlinh, NAOMI và hơn 10 nghệ sĩ nữ khác như: Lena, Pay, Darlene, Pittu Quyên… Với thông điệp "Radiate and empower female artists with MMUSIC", playlist EmpowerHER Beats được tạo nên từ những bài hát của các nữ nghệ sĩ genZ nổi bật dám tự tin thể hiện bản sắc cá nhân để tỏa sáng với âm nhạc riêng biệt. Từ đó vinh danh cho những gương mặt nổi bật và có đóng góp đặc sắc dành cho khán giả trong thời gian đó.

"New Hidden Gems by GENZ Artists": là nơi để phát hiện và giới thiệu những tài năng mới của thế hệ GenZ, từ đó tạo tiền đề để phát triển và giúp cho các nghệ sĩ có thể tiến xa hơn trong việc phát triển âm nhạc của mình.

Hơn nữa, MMUSIC tự hào giới thiệu "GENfest" những sân khấu biểu diễn trực tiếp tại lễ hội âm nhạc độc đáo và đầu tiên được tạo nên từ người Việt trẻ. Playlist này mang đến cho khán giả những cảm xúc và không khí không thể quên trong 2 ngày GENfest diễn ra, nơi mà các nghệ sĩ trẻ thể hiện cá nhân và bản sắc của họ, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc và tạo ra những dấu ấn cho bản thân họ và người hâm mộ.

Và còn nhiều điều thú vị khác đang chờ đợi trong năm nay…

Với sự hợp tác đột phá này, MMUSIC và Apple Music đã tạo thêm một sân chơi mới và là hạt giống để đóng phần phát triển ngành âm nhạc tại Việt Nam.

Về MMUSIC:

MMUSIC là hệ sinh thái dịch vụ âm nhạc và nền tảng nội dung dành cho thế hệ trẻ, trong đó bao gồm: Nghệ sĩ, Công ty giải trí Việt, Nhãn hàng, Nền tảng và Khán giả. MMUSIC với sứ mệnh mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển của Ngành Công nghiệp Âm Nhạc Việt Nam nói riêng; Ngành Giải trí, Quảng cáo và Sáng tạo Việt Nam nói chung, từ đó có thể tạo ra những lợi ích lâu dài cho thị trường và mang lại giá trị bền vững cho xã hội.

MMUSIC mong muốn tạo dựng, phát triển một môi trường đầy cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ, tạo sự hợp tác giữa Nghệ sĩ và Thương hiệu để Phân phối Âm nhạc và đề xuất Chiến dịch Marketing Âm nhạc, cũng như Sản xuất, Quảng bá âm nhạc. Mục tiêu hàng đầu của MMUSIC là hiểu được giá trị nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ, đồng thời nắm bắt xu hướng và nhu cầu của thị trường, từ đó tạo ra cơ hội bứt phá cho nghệ sĩ mới. MMUSIC tin rằng chúng ta đều là những người trẻ dẫn đầu xu thế và làm chủ tương lai của chính chúng ta, không có biên giới nào cho sự sáng tạo và MMUSIC sẽ luôn chào đón những nhân tài trẻ cùng lý tưởng, cùng mục tiêu, luôn muốn thử thách nâng cao giới hạn của bản thân mình nhằm tạo nên những điều khác biệt cho thị trường âm nhạc Việt.

