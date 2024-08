MIQVN Tường San: "Chị Hương Giang và anh Tiến có quy tắc riêng, khi làm việc cần biết chuyện gì nên và không nên làm"

Ở tuổi 19, Nguyễn Tường San đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss International Queen được tổ chức tại Thái Lan. Trước thềm bước vào chặng đua cuối, Tường San đã có những chia sẻ chân thành và thú vị với chúng tôi về quá trình chuẩn bị, áp lực khi được chọn "mang chuông đi đánh xứ người". Khi được hỏi về mục tiêu đi thi, Tường San thể hiện quyết tâm khi mong muốn trở thành Hương Giang thứ 2, mang chiếc vương miện Miss International Queen về Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Tường San lên tiếng về việc liên tục gặp những thị phi, ồn ào sau khi đảm nhận cương vị mới. Cô cũng thẳng thắng nói rõ tin đồn bị cho là "gà cưng" của Hương Giang nên được lót đường đi thi quốc tế. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 2005 chia sẻ về quan điểm tình yêu, mong muốn ổn định kinh tế trước khi tìm kiếm người đàn ông của cuộc đời mình.

Chung kết Miss International Queen 2024 sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tại Pattaya, Thái Lan.

Clip: Tường San trải lòng trước thềm chung kết Miss International Queen 2024

Chào Tường San – đại diện Việt Nam tại Miss International Queen, trong quá trình chuẩn bị đến với đấu trường quốc tế, bạn có gặp khó khăn gì không?

Tôi đã dành 6 năm để chờ đợi khoảnh khắc được chinh chiến quốc tế. Ngày xưa, khi có ước mơ trở thành một người con gái, tôi đã đặt ra mục tiêu là được tham dự Miss International Queen lúc 21 tuổi. Nhưng trộm vía, khi mới 19 tuổi tôi đã hoàn thành ước mơ này, có nhiều lúc tôi còn bỡ ngỡ vì không ngờ chuyện mình mong muốn thành sự thật rồi, sớm hơn tận 2 năm.

Tôi hy vọng mình sẽ mang hình ảnh một đại diện Việt Nam xinh đẹp, chỉn chu đến với đấu trường quốc tế. Cả hành trình vừa qua, tôi không thấy khó khăn gì hết, khi quyết định đến với một cuộc thi là mình phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cầu tiến và nỗ lực chinh phục mọi thử thách.

Khi nghe Hương Giang quyết định tổ chức thêm thử thách để chọn người đi thi, đồng nghĩa với cơ hội thực hiện ước mơ của bạn rơi vào tỷ lệ 50 -50, hoặc Tường San hoặc An Nhi thì bạn có cảm xúc như thế nào?

Tôi là người luôn muốn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực nên tôi quan điểm thế này, việc tổ chức thêm vòng thi nữa sẽ khiến khán giả nhìn nhận người chiến thắng - đại diện Việt Nam đến MIQ là xứng đáng. Chị Hương Giang đã từng chia sẻ, khi top 3 đăng quang thì chị Dịu Thảo sẽ thi đầu tiên, tiếp đến năm sau không tổ chức nên chị sẽ chọn 1 trong 2 bạn Á hậu đi thi, chị đã nói như thế từ đầu để 2 chúng tôi cùng cố gắng hoàn thiện bản thân, hình ảnh, góp phần đưa tổ chức đi lên. Khi biết phải thi một cuộc thi nữa tôi cũng thấy bình thường. Tôi mới 19 tuổi, còn nhiều cơ hội, không đi thi lúc này thì sẽ chờ đợi đến lúc chín muồi hơn, nhưng nếu ban giám khảo thấy tôi có đủ yếu tố, phù hợp để đại diện đến MIQ thì tôi sẵn sàng.

Hiện tại, tôi và An Nhi vẫn gìn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Từ trong cuộc thi chúng tôi đã thân nhau, cùng là thành viên đội Thuỷ Tiên nên không có chuyện đấu đá. Tôi có nói với chị Nhi rằng tôi không nghĩ đây là cuộc thi mà chỉ là cơ hội để 2 chị em mình thể hiện bản thân, cùng nhau toả sáng. Chị An Nhi cũng rất mong tôi được đi thi. Khi nắm tay nhau chờ công bố kết quả, tôi nói với chị Nhi là ai đi tôi cũng sẽ rất vui và hạnh phúc, người phía sau sẽ luôn ủng hộ người còn lại. Khi biết mình chiến thắng, tôi có vỗ vai chị An Nhi nói: "Chị đừng buồn nha, em sẽ chiến đấu thay cho phần của chị".

Tường San đi chinh chiến quốc tế khi mới 19 tuổi, bạn nghĩ đây sẽ là bất lợi hay ưu thế của mình so với các đối thủ?

Ở mỗi độ tuổi con người sẽ có những bất lợi và ưu thế khác nhau. Khi tôi tham gia Miss International Queen Vietnam, mọi người cũng quan tâm để độ tuổi của tôi. Tôi nghĩ có thể kinh nghiệm của mình không bằng những đàn chị đi trước nhưng ở tôi có nguồn năng lượng của thế hệ trẻ. Tôi có theo dõi Miss International Queen và biết những năm gần đây chưa có đại diện nào có độ tuổi trẻ như tôi. Tôi nghĩ mình nên tự tin hơn là tự ti nghĩ rằng mình nhỏ tuổi, mình yếu thế hơn những đại diện khác.

Trong các đấu trường nhan sắc sẽ ít nhiều có cái gọi là "Chơi xấu" ở hậu trường, Tường San có được dặn dò vấn đề này chưa và bạn chuẩn bị tinh thần đối mặt thế nào?

Tôi có nghe qua về vấn đề này, tôi nghĩ mình sẽ cẩn trọng và chỉn chu thay vì lúc nào cũng mang tâm lý đề cao cảnh giác với các đối thủ. Tôi nghĩ nếu mình quá tập trung vào việc xem mình có bị chơi xấu hay không thì phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến thần thái, tinh thần. Tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cho mọi trường hợp diễn ra.

Một người đại diện thi nhan sắc sẽ cần phải hội tụ nhiều yếu tố như nhan sắc, ngoại ngữ, kỹ năng phỏng vấn, catwalk, ứng xử… đâu là cái bạn tự ti nhất?

Nhìn trực diện vào vấn đề, tôi biết khuyết điểm cần khắc phục của mình chính là kỹ năng phỏng vấn, trả lời ứng xử… Tôi thừa nhận một người 19 tuổi như tôi đôi khi sẽ thiếu kinh nghiệm sống, chiều sâu để xử lý những câu hỏi, tình huống mà mình sẽ gặp phải. Tuy nhiên, tôi sẽ bù lại bằng sự chân thành, tinh thần tích cực, ham học hỏi đến mọi người. Trong thời gian qua, tôi đã âm thầm đi học thêm tiếng Anh và tiếng Thái. Trong clip giới thiệu, mọi người xem nói khả năng tiếng Anh của tôi chưa tốt thì tôi cũng xem như đó là một lời góp ý và cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Tôi cũng đã dành thời gian rất nhiều để học hỏi, ngôn ngữ là để mọi người hiểu nhau chứ không phải mang ra tranh cãi là bạn này nói hay bạn kia nói dở.

Trong quá trình tôi học tập để cải thiện kỹ năng ứng xử thì chị Hương Giang cũng giúp đỡ rất nhiều. Trước giờ tôi chỉ thấy chị qua màn hình hoặc từ xa thôi, nhưng khi đó tôi được trực tiếp ngồi nghe chị chia sẻ và truyền đạt kinh nghiệm. Chị Giang cũng có xin cô Lukkade Metinee - một siêu mẫu đình đám ở Thái Lan hỗ trợ cho tôi trong quá trình tập catwalk.

Từ lúc đăng quang, đến khi được công bố đi thi… đều dính không ít thị phi, ồn ào. Tường San có bị tăng thêm áp lực trong lần chinh chiến này không?

Tôi nghĩ khi có tranh cãi đồng nghĩa với việc mình còn được chú ý, khi không được ai quan tâm thì mình phải xem lại bản thân. Tôi thấy vẫn có người ủng hộ mình chứ không phải tất cả ai cũng quay lưng, nên học cách bình thường hoá mọi thứ.

Tôi có đọc những bình luận như "Cùng lắm top 5", "Chắc Á hậu là kỳ tích rồi", "Dịu Thảo còn không thắng thì Tường San sao có cơ hội?"... tôi không suy nghĩ quá nhiều hay đặt nặng những lời nhận xét này. Khi chính thức đến với cuộc thi, tôi sẽ mang tinh thần thoải mái nhất, chị Giang từng khuyên tôi đừng nên áp lực quá. Dù tôi có đạt được kết quả nào thì tôi cũng đã làm hết sức mình rồi, năng lượng của con bé 19 tuổi này chỉ đến đó, mong mọi người đừng quay lưng với tôi.

Chuyện Tường San được công bố chiến thắng An Nhi để đi thi vướng nhiều ý kiến trái chiều, có người nói là bạn là "gà cưng" của Hương Giang nên được dọn đường. Bạn phản hồi gì về vấn đề này?

Khi đó, tôi nhớ mình đọc bình luận và thấy 2 ý kiến trái chiều, có người nói tôi đi thi là chắc rồi, việc tổ chức như thế này chỉ để làm truyền thông thôi, người thì nói nếu tổ chức cuộc thi thêm thì chắc không phải Tường San đi rồi, để suất thi cho An Nhi. Tôi nghĩ khi chấp nhận là người của công chúng thì mình phải chịu những lời bàn tán như thế và xem như nó là một điều bình thường. Họ không tiếp xúc với mình, không hiểu những gì mình âm thầm làm, đã trải qua nên chỉ đánh giá được một phần tôi. Tôi nghĩ khán giả thương mình, quan tâm mình thì mới bàn tán như thế nên không có gì phải buồn nhiều hết.

Còn chuyện tôi là "gà cưng" của chị Hương Giang thì tôi nghĩ thế này, đã là top 3 rồi thì ai cũng được yêu thương. Top 3 chương trình của anh Tiến với chị Giang làm thì đều là "gà cưng" chứ không có chuyện cưng ai bỏ ai. Tôi không suy nghĩ chuyện này theo hướng tiêu cực, tôi thấy ai cũng được quan tâm như nhau. Mọi người biết không, khi chị An Nhi nói không có điều kiện tham gia cuộc thi, chị Hương Giang đã nói: "Em cứ tham gia đi, bao nhiêu kinh phí chị lo hết", đó là những điều mà chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Tôi mong mọi người đánh giá khách quan hơn, đừng nói những điều không hay làm ảnh hưởng đến chị Giang.

Trong công việc, theo Tường San cảm nhận thì Hương Giang và Dược sĩ Tiến có tính cách thế nào, họ có đưa ra cho bạn quy tắc gì không?

Một điều hiển nhiên ai cũng thấy là chị Giang và anh Tiến đều có tiếng tăm nhất định nên sẽ có những quy tắc riêng, khi làm việc thì bản thân mình phải hiểu nên làm gì và không nên làm gì. Thực tế, tôi chỉ là một người trong tổ chức nên thường được chị Giang chia sẻ kinh nghiệm, chỉ bảo, tôi không thấy xa cách với chị. Chúng tôi là quan hệ như thế chứ không phải đối tác nên tôi cũng không rõ cụ thể chị Giang và anh Tiến sẽ có quy tắc gì.

Hương Giang còn hỗ trợ gì cho Tường San trong giai đoạn từ lúc chuẩn bị đến khi bạn "mang chuông đi đánh xứ người" thế nào?

Chị Hương Giang rất bận với công việc riêng nhưng lúc nào chị cũng quan tâm và hỏi han. Tôi có một nhóm chat có chị Giang, đại diện những người trong ekip và tổ chức, mọi người luôn đứng phía sau và sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi tôi gặp vấn đề. Mới ngày nào, tôi chỉ là một bạn fan, mà nay được chị thương, chị hỗ trợ để thực hiện ước mơ nên tôi thật sự rất hạnh phúc. Có 1 chuyện thế này là sắp đến ngày thi, tôi không xin được tài trợ vali, thế là chị Giang nói: "Thôi, để chị mua cho em" và chị tặng tôi 10 cái.

Tường San đặt mục tiêu thế nào cho lần đi thi này?

Cuộc thi này với tôi là cả ước mơ, là cột mốc quyết định cuộc sống của tôi sau này có thay đổi hay không. Tôi không dám nói trước nhưng luôn hy vọng mình sẽ chạm tay vào vị trí cao nhất. Từ khi thấy chị Hương Giang đăng quang, tôi đã nghĩ mình sẽ phải như chị, chị là tấm gương để tôi noi theo. Tôi muốn mang chiếc vương miện thứ 2 của Miss International Queen về Việt Nam.

10 năm tới, Tường San nghĩ mình sẽ là ai trong showbiz Việt?

Tôi muốn như chị Hương Giang được không? Cuộc sống của chị ấy là niềm ao ước của rất nhiều người chuyển giới, trong đó có tôi. Tôi muốn dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng để lan toả thông điệp tích cực cho mọi người. Tôi cũng mong trong tương lai mình cũng được tự chủ kinh tế như chị.

Sau 1 hành trình đã đi qua đến hôm nay, khoảnh khắc nào khiến Tường San cảm nhận mình đã thật sự được công nhận sống đúng với bản ngã?

Tôi nghĩ là sau ngày 8/4/2023, sau đêm Chung kết Miss International Queen Vietnam. Tôi nhớ như in khoảnh khắc cô gái 18 tuổi được gọi tên cho một trong những ngôi vị cao nhất. Đó là khoảnh khắc tôi được mọi người công nhận và tôi tự công nhận chính mình.

Người ta nói thi Hoa hậu là cơ hội nhanh nhất để nâng vị trí showbiz và thay đổi cuộc sống, bạn thấy điều này đúng không?

Có một câu nói thế này, những cô gái bình thường cố gắng gấp 1-2 lần thì những người như tôi phải gấp 3-4 lần như thế mới chạy theo kịp. Tôi cố gắng làm việc để tự làm giàu cho bản thân, chứng minh vị trí trong cộng đồng, xã hội.

Sau khi đăng quang, tôi được nhiều người biết đến và liên hệ công việc rất nhiều nên nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn có trong mình áp lực kinh tế. Mỗi tối tôi đều phải nghĩ ngày mai mình phải làm gì để kiếm tiền, nếu lỡ không may hết tiền thì lấy gì mà ăn… Tôi đã sống xa gia đình, tự lập từ rất lâu nên rất sợ một ngày nào đó không còn công việc, không còn sức lực và không còn tiền.

Hiện tại, tình trạng yêu đương của Tường San thế nào?

Tôi nghĩ đây là vấn đề có rất nhiều người muốn hỏi tôi trong thời gian qua. Nhưng quan điểm của tôi là khi nào có thể tự lo được cho chính mình, gia đình thì mới nghĩ đến tìm một người đàn ông bên cạnh. Tôi biết mình là ai mà. Chuyện có người yêu không quan trọng bằng việc tôi có bao nhiêu tiền.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có cơ hội chọn người đồng hành. Ở thời điểm này, tôi chưa đưa ra tiêu chí cụ thể nào cả. Tôi chưa có mối tình vắt vai nào, tôi cảm thấy đó là một may mắn. Giả sử nếu tôi yêu sớm thì không biết có được như bây giờ hay không, tôi không bị tình yêu bủa vây nên có nhiều thời gian để tập trung làm những việc mình mong muốn. Khi tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình thì mới nghĩ đến chuyện tình người yêu.

Trong showbiz Việt có 2 Á hậu tên Tường San, 1 là bạn, 2 là Á hậu Miss World Vietnam, có bao giờ San rơi vào tình huống bị nhầm lẫn chưa?

Tôi bị nhầm lẫn rất nhiều. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ luôn là tên Tường San là do tôi thích Á hậu Miss World Vietnam 2019 Nguyễn Tường San. Tôi chưa thấy ai có tên là San hết nên rất ấn tượng, muốn lấy tên Tường San để xinh đẹp và dịu dàng như chị. Và chị Tường San cũng đã lấy chồng, có gia đình viên mãn, hạnh phúc nên tôi cũng rất muốn được như chị.

Trước đây tôi không nghĩ việc người nổi tiếng trùng tên sẽ có nhiều trắc rối đến vậy đâu. Cho đến gần đây thì tổ chức Miss International Queen đã gắn thẻ tài khoản Instagram của chị Tường San thay vì tôi, sau đó netizen cũng nhắc nhở để tổ chức sửa đổi lại.

Cảm ơn những chia sẻ của Tường San, chúc bạn thành công trong Chung kết sắp tới!