Minecraft 2 được xác nhận đang trong quá trình phát triển

Minecraft 2 chuẩn bị ra mắt?

Cho tới hiện tại thì Minecraft đã trở thành một trong những IP game phổ biến nhất thế giới. Ít ai biết rằng, siêu phẩm này được ra đời từ ý tưởng của một lập trình viên mà thôi. Đó chính là Markus “Notch” Persson khi ông ra mắt bản demo của trò chơi vào năm 2009.

"Cha đẻ" Minecraft xác nhận đang phát triển Minecraft 2.

Sau hơn 1 thập kỷ “tung hoành”, mới đây Notch bất ngờ tiết lộ trên trang X cá nhân rằng bản thân đang ấp ủ dự định phát triển phần game tiếp theo - Minecraft 2. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Notch đã trao quyền sáng tạo sang Jens Bergensten, sau khi ông rời Mojang vì để Microsoft mua lại công ty này.

Vậy Minecraft 2 có gì đặc biệt?

Hiện tại, lời xác nhận của Notch mới chỉ mang tính ý tưởng, song quyết định này không tới từ ngẫu nhiên. Trước đó, Notch đã tiến hành khảo sát ý kiến của hơn 3,6 triệu người theo dõi, nhận được sự ủng hộ đông đảo cho việc phát triển phần game thứ 2.

Trước đó, Notch cũng đã hé lộ một số thông tin về Minecraft 2.

Theo chia sẻ của Notch, Minecraft 2 sẽ được thiết lập theo thể loại roguelike truyền thống giống các tựa game Ancient Domains of Mystery (ADOM), NetHack… kết hợp với thể loại khám phá ngục tối góc nhìn thứ nhất, giống với các tựa game Legend of Grimrock, Eye of the Beholder…

Bản thân Notch cũng nhận thức được những tranh cãi mà phần game thứ 2 có thể gây ra, trong đó có khả năng lớn game sẽ không tạo được tiếng vang tương tự phần đầu. Notch nhấn mạnh sẽ không chỉ đơn giản sao chép thành công của Minecraft mà sử dụng một cách sáng tạo để biến Minecraft 2 thành một tác phẩm kế thừa tinh hoa nhưng cũng tràn đầy sự mới mẻ.