Miền Bắc sắp đón mưa lớn đỉnh điểm trở lại

Hôm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo khoảng thời gian từ chiều tối nay đến chiều tối 11/9 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều tối 10/9 đến chiều 11/9 có mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm, riêng Lào Cai, Yên Bái từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đêm 11/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm mưa với lượng phổ biến còn 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này. Từ chiều tối 10/9 đến chiều 11/9, khu vực này mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ trên 250mm. Từ đêm 11/9 đến chiều 12/9 , phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Mưa lớn đỉnh điểm có thể quay trở lại từ chiều tối nay đến chiều mai (11/9).

Mưa lớn xảy ra làm phức tạp thêm tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc. Dự báo mực nước trên 6 sông ở miền Bắc trong đêm nay và ngày mai tiếp tục ở ngưỡng trên báo động 3 là sông Thao tại Yên Bái, sông Cầu, sông Thương , sông Lô, sông Đáy, sông Hoàng Long. Sông Hồng tại Hà Nội nước tiếp tục lên nhanh trong đêm nay, có thể gần mức báo động 2, là mức rất cao trong nhiều năm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình.

Các tỉnh/thành phố đồng bằng sông Hồng gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình có khả năng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính.