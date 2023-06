Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày, có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 23/6, nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Từ chiều tối và đêm 23-25/6, khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Từ 27-29/6, Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào, dông rải rác.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng cũng giảm dần từ ngày 24/6 và xảy ra mưa rào, dông rải rác lúc chiều tối và đêm các ngày từ 25/6 đến 30/6. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An đêm 23 -27/6 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và đêm trong những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay tới 20/7, nắng nóng khả năng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tháng 7. Nhiệt độ các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1 độ C, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong khoảng thời gian này, lượng mưa trên hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cao hơn 5-10%, Trung Trung Bộ thấp hơn từ 5-15%.

Thời kỳ này khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ.