Miền Bắc có thể đón thêm các đợt không khí lạnh tràn về trong tháng 4 và 5?

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (18/4), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Trà My (Quảng Nam) 37.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39.4 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 39.0 độ, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37.2 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Theo dự báo, trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ảnh minh họa

Ngày 19/4 các nơi khác ở Bắc Bộ nắng nóng cục bộ; ngày 20/4 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Bên cạnh đó, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng đưa ra nhận định, từ nay đến ngày 10-5, nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C; riêng ba khu vực: Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nơi cao hơn tới 2-3 độ C so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ).

Song hành tình trạng nắng nóng kéo dài gay gắt là nguy cơ khô hạn diễn ra căng thẳng do tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 20-40mm; riêng khu vực Tây Bắc của miền Bắc, Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến thấp hơn tới 40-80mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dù thời tiết nắng nóng vẫn là chủ đạo, tuy nhiên, theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ trên báo Sức khỏe & đời sống cho biết, về mặt khí hậu, thông thường tháng 4 và thậm chí là tháng 5 vẫn còn đợt không khí lạnh, tuy nhiên các đợt không khí lạnh của tháng 4 và tháng 5 thường là những đợt không khí lạnh yếu.

"Chúng tôi nhận định vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu trong thời kì tháng 4 và sang tháng 5, những đợt không khí lạnh chủ yếu tác động ngắn ngày và ảnh hưởng đến nền nhiệt ít. Tuy nhiên không khí lạnh trong mùa chuyển tiếp này gây ra thời tiết đặc biệt nguy hiểm như dông tố, lốc, mưa đá vào thời kì tháng 3 vừa rồi", ông Vũ Tuấn Anh nói.

Theo thống kê từ các mô hình dự báo, từ đầu tháng 4 đến giờ, chỉ có một gió mùa Đông Bắc rất yếu xảy ra ngày 7-9/4 làm giảm nhiệt song đây chưa được coi là không khí lạnh. Với diễn tiến từ nay đến cuối tháng, có thể tháng 4 sẽ không có đợt không khí lạnh nào tràn xuống nước ta mà chỉ là các đợt gió mùa Đông Bắc khiến mưa dông, nhiệt giảm nhẹ.

Nếu với diễn biến này thì không khí lạnh năm nay có lẽ kết thúc sớm nhất trong nhiều năm trở lại đây dù cho rét đậm kết thúc muộn. Thêm một bất thường nữa của mùa Đông Xuân 2023/2024, khi số đợt không khí lạnh ghi nhận tràn xuống Việt Nan thấp nhất trong nhiều năm qua với chỉ 16 đợt tính từ tháng 10 đến giờ, nhưng số ngày rét đậm diện rộng nhiều nhất 10 năm qua (29 ngày). Theo các mô hình thì khoảng ngày 22-23/4 có khối không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp tràn xuống miền Bắc gây mưa dông giảm nhiệt.