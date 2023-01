Miền Bắc ấm áp trước khi chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm 3-4 độ C

Do khối không khí lạnh suy yếu nên mùng Một và mùng Hai Tết Nguyên đán, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng lên. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trưa chiều nay giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, vùng núi và trung du từ 20-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trưa chiều nay trời cũng giảm mây hửng nắng, gió nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung thời tiết ấm áp chiều mùng Một và mùng Hai Tết Nguyên đán. Ảnh: Quốc Minh.

Dự báo sáng mùng Hai Tết Nguyên đán, miền Bắc nhiều mây, vùng đồng bằng và ven biển có mưa phùn rải rác, trưa chiều hửng nắng, ấm áp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng từ đêm mùng Hai Tết Nguyên đán, một đợt không khí lạnh tăng cường có thể ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, gây mưa rải rác cho miền Bắc trong đêm mùng Hai và ngày mùng Ba Tết Nguyên đán, trời chuyển rét, nền nhiệt giảm 3-4 độ C so với hai ngày trước đó.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trưa chiều nay giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến ngày mai. Từ đêm mùng Hai đến mùng Ba Tết Nguyên đán, khu vực này chuyển mưa rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trưa chiều nay giảm mây, hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, đêm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Dự báo khu vực này tạnh ráo, hửng nắng đến hết mùng Hai Tết. Từ đêm mùng Hai đến ngày mùng Bốn Tết Nguyên đán, khu vực này có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, trời chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, thấp nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận trong suốt kỳ nghỉ Tết dự báo trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất 23-25 độ C. Riêng hai tỉnh Bình Định, Khánh Hòa ngày mùng Ba và mùng Bốn Tết Nguyên đán có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất xuống còn 24-27 độ C.

Tây Nguyên từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo mùng Hai và mùng Năm Tết Nguyên đán, Nam Bộ có thể có mưa rào rải rác. Ngoài ra, khu vực này trong bốn ngày đầu năm mới chịu ảnh hưởng của một đợt triều cường mạnh, có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, vùng ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao. Thời gian đỉnh triều từ 4-6h sáng và 17-19h chiều.