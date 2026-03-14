Meta sắp cắt giảm 16.000 nhân sự toàn cầu, ban lãnh đạo gấp rút tìm phương án tinh gọn

Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp, đang xem xét kế hoạch cắt giảm tới 20% lực lượng lao động trong những năm tới, trong bối cảnh công ty dồn nguồn lực khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo và kỳ vọng AI sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc. Thông tin này được các nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với Reuters.

Hiện Meta chưa xác định thời điểm cụ thể cho đợt cắt giảm và quy mô cuối cùng cũng chưa được chốt. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, ban lãnh đạo cấp cao của công ty đã bắt đầu trao đổi kế hoạch này với các quản lý cấp trung, yêu cầu họ chuẩn bị phương án tinh gọn bộ máy. Các nguồn tin đều đề nghị giấu tên vì không được phép công bố thông tin nội bộ.

Phản hồi về thông tin này, người phát ngôn Meta Andy Stone cho biết đây chỉ là “những suy đoán về các kịch bản mang tính giả định”.

Nếu Meta thực sự cắt giảm khoảng 20% nhân sự, đây sẽ là đợt sa thải lớn nhất kể từ cuộc tái cấu trúc năm 2022–2023, giai đoạn CEO Mark Zuckerberg gọi là “năm của hiệu quả”. Theo báo cáo tài chính mới nhất, Meta có gần 79.000 nhân viên tính đến cuối năm. Trước đó, công ty đã sa thải 11.000 người vào tháng 11/2022, tương đương khoảng 13% lực lượng lao động. Chỉ bốn tháng sau, Meta tiếp tục công bố kế hoạch cắt giảm thêm 10.000 vị trí.

20% theo dự tính tương đương gần 16.000 nhân sự hiện tại. ﻿

Đặt cược lớn vào AI tạo sinh

Trong hơn một năm qua, CEO Mark Zuckerberg đã thúc đẩy Meta tăng tốc tham gia cuộc đua AI tạo sinh (generative AI) với các đối thủ công nghệ lớn. Công ty sẵn sàng chi những khoản thù lao khổng lồ, có trường hợp lên tới hàng trăm triệu USD trong vòng bốn năm, để thu hút các nhà nghiên cứu AI hàng đầu tham gia đội ngũ phát triển siêu trí tuệ nhân tạo.

Song song đó, Meta cũng lên kế hoạch đầu tư tới 600 tỷ USD xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu trước năm 2028, nhằm tạo nền tảng hạ tầng cho các mô hình AI quy mô lớn.

Gần đây, công ty đã mua lại Moltbook, một nền tảng mạng xã hội dành cho các tác nhân AI. Ngoài ra, Reuters từng đưa tin Meta cũng đang chi ít nhất 2 tỷ USD để thâu tóm startup AI Trung Quốc Manus.

Zuckerberg nhiều lần nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư vào AI có thể giúp Meta vận hành hiệu quả hơn. Trong một phát biểu hồi tháng 1, ông cho biết công ty bắt đầu chứng kiến những dự án từng cần cả một nhóm lớn nhân sự nay có thể được hoàn thành bởi một cá nhân xuất sắc với sự hỗ trợ của AI.

Kế hoạch của Meta phản ánh xu hướng rộng hơn trong giới công nghệ Mỹ, nơi nhiều doanh nghiệp đang điều chỉnh quy mô nhân sự khi AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quy trình làm việc.

Tháng 1 năm nay, Amazon xác nhận sẽ cắt giảm khoảng 16.000 việc làm, tương đương gần 10% lực lượng lao động. Trong khi đó, công ty fintech Block gần đây đã sa thải gần một nửa nhân sự, khi CEO Jack Dorsey cho rằng các công cụ AI giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn với đội ngũ nhỏ hơn.

Những trở ngại trong cuộc đua AI

Dù đầu tư mạnh mẽ, Meta vẫn đối mặt với không ít thách thức trong lĩnh vực AI. Năm ngoái, các mô hình Llama 4 của công ty bị chỉ trích vì cho ra kết quả gây hiểu lầm trong một số bài kiểm tra đánh giá. Meta sau đó đã hủy kế hoạch phát hành phiên bản lớn nhất của dòng mô hình này - Behemoth, vốn dự kiến ra mắt vào mùa hè.

Để củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ, đội ngũ phát triển siêu trí tuệ của Meta đang xây dựng một mô hình AI mới có tên Avocado. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, hiệu suất của mô hình này vẫn chưa đạt kỳ vọng ban đầu.

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng khốc liệt, Meta đang đứng trước bài toán cân bằng giữa đầu tư hạ tầng quy mô lớn và tối ưu hóa bộ máy vận hành - một chiến lược có thể định hình tương lai của tập đoàn công nghệ này trong nhiều năm tới.

Theo: CNBC, Reuters