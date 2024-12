Meta phải trả 50 triệu AUD cho người dân Australia vì vi phạm quyền riêng tư

Ủy viên thông tin Australia Elizabeth Tydd hôm nay ra thông báo cho biết, cơ quan này đồng ý với mức phạt lên tới 50 triệu AUD mà Meta phải trả cho người sử dụng Facebook do thông tin của người sử dụng mạng xã hội này và những người bạn của họ bị bên thứ ba sử dụng mà không nhận được sự đồng ý sau khi cài đặt ứng dụng trắc nghiệm nhân cách This is Your Digital Life.

Đây là kết quả của một vụ kiện được bắt đầu từ 2020 khi Ủy viên Thông tin Australia đã kiện Facebook vì ứng dụng This is Your Digital Life yêu cầu đăng nhập tài khoản Facebook để được nhận quyền truy cập vào ứng dụng này.

Ủy viên Thông tin Australia Elizabeth Tydd. (Ảnh: Alex Ellinghaussen)

Ứng dụng này được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, thư điện tử…của người dùng và bạn bè của những người này từ năm 2014 và sau đó các thông tin này được bên thứ ba sử dụng nhằm tác động đến ý kiến của cử tri. Vụ việc này được cho là ảnh hưởng đến 50 triệu người sử dụng Facebook trên toàn thế giới và tại Australia có khoảng 311.000 người bị ảnh hưởng.

Vào năm 2022, Meta đã trả 1,1 tỷ USD cho những người sử dụng Facebook tại Mỹ và khoản chi 50 triệu AUD là khoản tiền phạt lớn nhất mà Meta đồng ý chi trả trong vụ việc này đối với các nạn nhân ở bên ngoài nước Mỹ.

Theo Ủy viên Elizabeth Tydd, khoản chi trả của Meta sẽ được áp dụng với những người sử dụng Facebook tại Australia nhiều hơn 30 ngày trong giai đoạn từ 2/11/2013 cho đến ngày 17/12/2015 và có cài đặt ứng dụng This is Your Digital Life và cả bạn bè của những người này. Dự kiến chi tiết về việc chi trả sẽ được công khai vào quý II/2025 và Meta sẽ chỉ định bên thứ ba để tiến hành việc chi trả này.