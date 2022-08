Mẹo khử mùi hôi ở quần áo khi trời mưa kéo dài

Theo nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân chính gây ra mùi ẩm mốc trên quần áo là do vi khuẩn gây mùi, chủ yếu do vi khuẩn Moraxella. Vì vậy khi giặt quần áo không sạch, không kỹ, phơi quần áo trong điều kiện thiếu ánh nắng và gió… sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây ra mùi hôi khó chịu. Đó chính là lý do tại sao quần áo thường bị hôi, ẩm mốc trong những ngày mưa, thời tiết nồm ẩm.

Có nhiều cách để khử mùi hôi quần áo như dùng máy sấy, máy khử mùi tuy nhiên nếu bạn không có điều kiện mua những thiết bị đắt tiền đó thì hãy tham khảo mẹo khử mùi quần áo ngày mưa dưới đây để giúp trang phục thơm suốt ngày một cách đơn giản và không mất chi phí là bao.

Dùng giấm hoặc chanh

Một trong những công dụng tuyệt vời của giấm chính là giúp khử mùi hôi quần áo vô cùng hiệu quả.

Cách dùng: chỉ cần cho thêm ¼ tách giấm trắng hoà cùng nước sạch, rồi ngâm quần áo trong từ 5 - 15 phút. Sau đó, làm sạch quần áo bằng nước sạch hoặc chu trình giặt quần áo là đã có thể tạm biệt mùi hôi quần áo rồi đấy!

Nếu như không có giấm, có thể cho một thìa nước cốt chanh với một cốc nước vào bình xịt và xịt lên quần áo của bạn. Tuy nhiên cách khử mùi hôi quần áo ngày mưa cùng chanh và giấm rất dễ khiến cho quần áo dễ bị phai màu. Để hạn chế sợi vải bị bạc màu thì bạn có thể xịt vào mặt trong của trang phục thay vì phía ngoài, giúp cho quần áo sạch thơm và bền màu dài lâu.

Sử dụng rượu vodka

Một cách khử hôi quần áo ngày mưa có thể thử chính là sử dụng rượu vodka.

Cách dùng: Bạn chỉ cần cho một chút rượu vodka vào trong bình xịt nhỏ và xịt trực tiếp lên quần áo, rồi treo quần áo ở những nơi khô thoáng. Hàm lượng cồn vốn có trong công thức rượu vodka sẽ giúp cho mùi hôi nhanh chóng bay hơi. Sau đó, hãy làm sạch lại bề mặt quần áo bằng nước sạch và chu trình giặt giũ như bình thường để tăng cường thêm hương thơm cho quần áo.

Sử dụng tinh dầu

Sử dụng tinh dầu thiên nhiên là một cách khử mùi quần áo ngày mưa vô cùng hiệu quả.



Cách dùng: Bạn hãy thêm vài giọt tinh dầu vào bàn là hơi nước, nhẹ nhàng là trên mặt vải sẽ hương thơm cùng với tinh dầu thấm vào quần áo, giúp cải thiện mùi hương của quần áo vào những ngày trời mưa ẩm ướt vô cùng hiệu quả.

Sử dụng baking soda

Baking soda - hay còn gọi là muối nở, không chỉ được sử dụng như một nguyên liệu làm sạch vết bẩn, mà baking soda còn được biết đến như một cách khử mùi hôi quần áo ngày mưa hiệu quả.

Cách dùng: Để "triệt tiêu" mùi hôi quần áo ngày mưa bằng baking soda, chỉ cần rắc bột baking soda lên những vị trí có mùi hôi trên quần áo như cổ áo, vùng cánh,... Sau đó, để qua đêm và giũ sạch là lại thơm tho.

Theo Brightside