Mentor Mai Ngô khẳng định thế mạnh với vai trò catwalk director tại sự kiện Le Jardin của TuArt

Sự kiện quy tụ đông đảo dàn chân dài đình đám của làng giải trí Việt như: Siêu mẫu Minh Tú, Á Hậu/ Mentor Mai Ngô, Á Hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Hoa Hậu Trần Thị Thu Uyên, Ca sĩ Vũ Duy Khánh, Ca sĩ Hoàng Yến Chibi, Diễn viên/Người mẫu Lâm Bảo Châu, Fashionista Thuận Nguyễn…

Ngoài ra, rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng cũng góp mặt tại sự kiện như: Ca sĩ Nam Cường, Hoa Hậu Du Lịch Viet Nam Lương Kỳ duyên, CEO Hoa Hậu Du Lịch Viet Nam Phạm Hoa, Cố vấn hoa hậu doanh nhân Việt Nam Đăng Bảo Trâm, Hoa hậu doanh nhân Đào Ái Nhi, Hoa Hậu/Diễn viên Hoàng Kim Ngọc, Hoa hậu ảnh Hoa hậu Hoàn Vũ Viet Nam Ngọc Nữ, Diễn viên Phạm Anh Tuấn, Diễn viên Lâm Nguyễn, Doanh nhân Hằng Túi,... cùng dàn khách mời trong KOC Viet Nam thuộc team Mai Ngô và hơn 200 khách mời tham dự là hot girl, hot boy nổi tiếng Sài Thành, các doanh chủ nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Sự kiện được giới mộ điệu đánh giá là show diễn với quy mô lớn nhất và hoành tráng nhất năm quy tụ những tinh anh của làng giải trí VBiz.

Đặc biệt, Á hậu/Mentor Mai Ngô một ngôi sao của các chương trình truyền hình thực tế, một cô gái đầy cá tính, có rất nhiều năng lượng, kinh nghiệm trong các cuộc thi và kinh nghiệm dẫn dắt các thí sinh đã đảm nhận vai trò catwalk director cho toàn bộ show diễn "Le Jardin" của TuArt x Bella Bridal. Mai Ngô dần khẳng định được thế mạnh và có khả năng tiến xa trong tương lai như những đàn chị Thanh Hằng, Lan Khuê,… với vai trò là một mentor từ các chương trình truyền hình thực tế lẫn ngoài đời đều cho thấy khả năng mentoring, chỉ đạo cùng những thành tựu về mảng này như Dịu Thảo - học trò của Mai Ngô đăng quang ngôi vị cao nhất của MIQVN 2023,… Ngay từ những ngày đầu khởi động sự kiện đã thu hút hơn 700 thí sinh đăng ký tới tham dự casting để được Mentor Mai Ngô trực tiếp lựa chọn, hướng dẫn và chỉ đạo kỹ năng catwalk.

Trong hành trình gần 10 năm tham gia hoạt động showbiz với một khối thành tích "khủng" như: Quán quân F - Idol 2012, Á quân The Face Vietnam 2016, Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam 2022, Á quân The New Mentor 2023, HLV KOC Vietnam mùa 2, top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, đầu năm 2022 ra MV rap Đoán xem, Call me later - đánh dấu bước chuyển hướng với vai trò rapper,…

Không thể phủ nhận những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của Mai Ngô trong suốt quãng thời gian 10 năm hoạt động nghệ thuật. Sở hữu "background" vô cùng khủng cùng kinh nghiệm "chinh chiến" ở nhiều lĩnh vực và bề dày kinh nghiệm chinh chiến tại hàng loạt các cuộc thi đình đám trong nước lẫn quốc tế cùng sự bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Mai Ngô hoàn toàn xứng đáng với vai trò Catwalk director trong sự kiện "Le Jardin" với quy mô lớn nhất và hoành tráng nhất năm quy tụ những tinh anh của làng giải trí VBiz.