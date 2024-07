Meghan bí mật trở lại Vương quốc Anh sau 20 tháng quyết không về quê chồng

Chuyến đi ngắn ngủi này diễn ra trong bối cảnh vợ chồng Harry - Meghan liên tục bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh, cho rằng họ không thể trở về Anh vì sự soi mói quá mức từ truyền thông.

Mặc dù Vương tử Harry từng khẳng định vợ chồng anh không thể quay về Anh do lo ngại vấn đề an ninh, song thực tế Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle đã bí mật đặt chân đến đây. Nguồn tin tiết lộ Meghan đã đáp chuyến bay từ Los Angeles (Mỹ) đến sân bay Heathrow vào ngày 9/5. Tại đây, Meghan đã dành khoảng ba tiếng đồng hồ để trò chuyện cùng nhân viên tại phòng chờ VIP Windsor Suite.

Nguồn tin cho biết: "Meghan bay từ Los Angeles đến gặp Harry ở Heathrow vào tháng 5, kết thúc thời gian cô vắng mặt ở Anh. Mặc dù đó chỉ là một chuyến thăm ngắn ngủi trong khi cô ấy đợi Harry đến để cùng bay tới Nigeria, cô ấy vẫn dành vài giờ đồng hồ trong phòng chờ VIP để trò chuyện với nhân viên." Sau đó, Meghan đã cùng chồng Harry đáp chuyến bay tới Nigeria.

Được biết, lần cuối cùng Meghan chính thức trở lại Vương quốc Anh là vào tháng 9/2022 để tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Trước đó, vào tháng 6/2022, vợ chồng Harry cũng đã đưa hai con là Archie (5 tuổi) và Lilibet (3 tuổi) trở về nước để tham dự Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng. Kể từ đó đến nay, cả Archie và Lilibet đều chưa từng quay lại Anh.

Trong bộ phim tài liệu Tabloids on Trial phát sóng trên kênh ITV, Vương tử Harry cho biết hành vi của các tờ báo lá cải Anh Quốc và lo ngại về an ninh là lý do khiến Meghan không muốn quay trở lại Anh. Khi trò chuyện với nhà báo Rebecca Barry, Harry bày tỏ lo ngại rằng một kẻ tấn công đơn độc có thể nhắm mục tiêu vào gia đình anh, bao gồm cả vợ và hai con, nếu họ quay trở lại Anh. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng sự phản đối từ công chúng Anh đối với Meghan, cũng như cuộc chiến pháp lý dai dẳng để khôi phục chế độ bảo vệ an ninh do chính phủ tài trợ cũng là nguyên nhân khiến cô không muốn trở về.

Theo Express