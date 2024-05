"Mega We Care - Nhận vía da xinh, Tự tin toả sáng": Khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn và góp sức cho tương lai!

Chiến dịch không chỉ mang đến những kiến thức quý giá về chăm sóc da và sức khỏe mà còn là lời động viên mạnh mẽ giúp các bạn học sinh tự tin khám phá bản thân, theo đuổi đam mê và gặt hái thành công. Với mỗi người tham gia chiến dịch, các bạn đã đóng góp 10.000VNĐ cho quỹ khuyến học "SVcare - Thắp Sáng Ước Mơ" để hỗ trợ những tài năng vượt khó và toả sáng trên hành trình học tập.

Hãy cùng Mega We Care chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ:

Tự tin tỏa sáng với làn da khỏe đẹp: Chiến dịch cung cấp các dịch vụ miễn phí như soi da, đo vitamin, chia sẻ kiến thức về chăm sóc da và sức khỏe, giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về cơ thể và làn da của mình, từ đó có chế độ chăm sóc phù hợp để sở hữu làn da khỏe đẹp và rạng rỡ. Chương trình được cố vấn và lên nội dung bởi Ths Phan Thị Hoài Yến (Tâm lý gia & giảng viên đại học Y dược TP. HCM).

Khơi dậy tiềm năng, theo đuổi đam mê: Chiến dịch không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài mà còn chú trọng đến sự phát triển toàn diện của các bạn học sinh. Qua những buổi chia sẻ với chuyên gia, các bạn sẽ được truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin vào bản thân và được hỗ trợ để theo đuổi ước mơ của mình.

Góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái: Chiến dịch khuyến khích các bạn học sinh tham gia chia sẻ thông tin về chiến dịch, chung tay góp phần lan tỏa sự tự tin và ánh sáng tri thức đến cộng đồng. Đặc biệt, với mỗi bạn học sinh tham gia soi da và đo vitamin tại các nhà thuốc trong mạng lưới của Mega We Care, 10.000 VND sẽ được trích ra để đóng góp vào quỹ khuyến học "SVcare - Tự tin toả sáng", hỗ trợ các bạn học sinh tài năng có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ.

"Nhận vía da xinh, Tự tin toả sáng" là chiến dịch đặc biệt của Mega We Care với sự đồng hành của các sản phẩm sau:

Aplicapz Whitening Serum: bộ ba dẫn xuất Vitamin C, Vitamin E và Bisabolol tự nhiên giúp làm đều màu da, làm dịu da, tăng cường khả năng chống oxy hóa, mang lại hiệu quả trắng sáng, đều màu chỉ sau 2 đến 4 tuần sử dụng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ACNACARE: Hỗ trợ bổ sung các chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ tiết bã nhờn, cải thiện tình trạng mụn trứng cá và hỗ trợ làm đẹp da hiệu quả trong vòng 2 tháng, với công thức APC Complex độc quyền chứa Kẽm, D. Salina, Crôm, Vitamin C và Vitamin E.

ACNACARE Gel: Giúp làm sạch tế bào chết trên da, làm mềm da, giảm mụn và giảm nhờn.

Chiến dịch "Mega We Care - Nhận vía da xinh, Tự tin toả sáng" hướng đến đối tượng:

Học sinh từ 13 đến 18 tuổi.

Quan tâm đến chăm sóc da và sức khỏe.

Mong muốn phát triển bản thân và theo đuổi ước mơ.

Hoạt động đo Vitamin & soi da tại sự kiện nhận vía da xinh, Tự tin toả sáng

Mega We Care - Hơn cả một thương hiệu, là người đồng hành tin cậy trên hành trình phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hãy tham gia chiến dịch "Mega We Care - Nhận vía da xinh, Tự tin toả sáng" ngay hôm nay để khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn, tự tin tỏa sáng và góp sức cho tương lai!

Thông tin chi tiết về chiến dịch:

Facebook: https://www.facebook.com/SerumNNOVITEVN

Hãy cùng Mega We Care lan tỏa yêu thương, tiếp lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam và góp phần xây dựng tương lai rạng rỡ!

Chiến dịch "Mega We Care - Nhận vía da xinh, Tự tin toả sáng" là 1 trong các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Mega We Care trong việc đồng hành cùng học sinh nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trên hành trình nuôi dưỡng các giá trị, bản sắc, tài năng cá nhân để tỏa sáng và theo đuổi ước mơ một cách toàn diện. Mega We Care là doanh nghiệp tích cực triển khai các hoạt động gắn liền với cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng sống cho Phụ Nữ Việt Nam như dự án "Enat-chị tôi", "Nhà Bình Yên", "Ngừng đổ lỗi - chiến dịch phòng chống bạo lực tinh thần với phụ nữ".

