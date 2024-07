“Mê phần nghe, say phần nhìn”, đây là chiếc loa tranh đang khiến sao Việt sốt xình xịch những ngày gần đây

"Bản song tấu" giữa âm nhạc và tranh ảnh

Lướt mạng xã hội của sao Việt những ngày gần đây, người hâm mộ ngay lập tức bị thu hút bởi một khung tranh đặc biệt với thiết kế vuông vức, đi kèm những mỹ từ như "tuyệt tác loa tranh" hay "The Sound is Awesome" (tạm dịch: Âm thanh tuyệt vời)… Thực chất, đây chính là loa tranh Music Frame, thiết bị độc đáo kết hợp giữa loa di động và khung tranh của Samsung. Vượt khỏi khuôn khổ của một sản phẩm âm thanh thông thường, chiếc loa độc đáo này đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật trong không gian sống. Tính cá nhân hoá của thiết bị này rất cao, cho phép người dùng có thể sử dụng ảnh cá nhân, ảnh gia đình, tranh nghệ thuật… để lồng ghép và thay đổi thiết kế loa theo ý thích.

Sao Việt đã tận dụng đặc điểm này của loa tranh Music Frame để cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời, vừa tạo điểm nhấn cho không gian sống, vừa mang đến những giai điệu âm nhạc "chữa lành" sau ngày dài mệt mỏi. Đó là bức ảnh cưới ngọt ngào của Diễm My 9X và ông xã, là bức ảnh chân dung đầy thần thái của Hồ Ngọc Hà hay khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ kỷ niệm 10 năm của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương. Kích thước tổng của loa khoảng 353 x 364,8 x 143.4 mm, dễ dàng trưng bày trên bàn, kệ, tủ bằng chân đế hoặc treo tường như một bức tranh nghệ thuật. Không giống như những chiếc loa bluetooth thông thường, sự chú ý của người xem sẽ tập trung hoàn toàn vào mặt trước loa, nơi trưng bày tranh ảnh. Người dùng có thể in mica toàn bộ hoặc in ảnh để lồng vào khung trắng và khung viền có sẵn.

Hồ Ngọc Hà, Diễm My chia sẻ món quà tuyệt tác loa tranh do Samsung bất ngờ gửi tặng

Ngô Kiến Huy, "chị đẹp" Huyền Baby và "anh tài" Thiên Minh cũng đồng loạt "unbox" loa tranh Music Frame ngay sau đó

Nắm bắt nhanh nhạy xu hướng, nhiều reviewer công nghệ như Đan Anh, Duy Luân Dễ Thương, Vinh Vật Vờ, Payo đã sở hữu cho mình một chiếc loa tranh Music Frame để kết hợp trưng bày tranh và thưởng thức âm nhạc. Sau khi được lồng ảnh cả gia đình vào, loa tranh của Duy Luân Dễ Thương trở nên "cưng ơi là cưng", trong khi Đan Anh thì vô cùng hào hứng vì từ nay đã có thể vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn bản thân. Các nút điều khiển bật tắt, âm lượng và kết nối bluetooth, wifi được khéo léo "giấu" vào các cạnh viền bên, tạo nên sự tối giản nhưng đầy tinh tế cho chiếc loa có 1-0-2 này.

Các tech reviewer hàng đầu như Vinh Xô, Duy Luân Dễ Thương, Đan Anh, Payo tranh thủ "flex" món quà đặc biệt này theo nhiều cách khác nhau

Món quà kiến tạo xu hướng công nghệ

Sau TV Khung tranh The Frame và The Serif, loa tranh Music Frame được dự báo sẽ tiếp tục gây sốt trong cộng đồng yêu thích thiết kế và trang hoàng nhà cửa. Đây là thiết bị công nghệ giúp nâng tầm phong cách sống đúng nghĩa khi không chỉ bao hàm giá trị nghệ thuật mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần thông qua cảm thức âm nhạc và những khoảnh khắc quý giá của đời người. Loa tranh Music Frame không chỉ tôn vinh khoảnh khắc 10 năm đáng nhớ của cặp đôi Ninh – Dương mà còn "rót" bao giai điệu ngọt ngào vào những ngày bình dị mà hạnh phúc của cả hai. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, "chú Ninh" có thể đặt thẳng chiếc loa độc đáo này xuống sàn, phát nhạc không giây chất lượng cao qua wifi để vỗ về giấc ngủ trưa cho "anh Dương". Nhờ đó, chủ nhân có thể dễ dàng thưởng thức những bài hát yêu thích với chất lượng âm thanh hàng đầu khi kết nối loa tranh và thiết bị di động thông qua wifi hoặc Bluetooth, streaming nhạc. Công nghệ âm thanh vòm Dolby ATMOS bao trùm mọi giác quan, thoả sức nuông chiều cảm xúc của cả hai.

Chú Ninh – Anh Âm "tình bể bình" bên chiếc loa tranh tuyệt tác lồng bức ảnh đánh dấu chặng đường 10 năm bên nhau

Đúng như lời khen "The Sound is Awesome" của Diễm My 9X, chất âm trên loa tranh Music Frame được đánh giá là cực sáng, trong trẻo và cân bằng vừa phải giữa các dải âm. Người dùng thậm chí có thể điều chỉnh các thông số của âm bass và treble thông qua ứng dụng SmartThings trên điện thoại, chọn chế độ âm thanh phù hợp. Thiết bị có tổng cộng 6 loa, hai loa trầm woofer, hai loa tweeter và hai trình điều khiển tầm trung mid-range.

Dù là một sản phẩm âm thanh thuộc lĩnh vực phong cách sống song loa tranh Music Frame lại được tích hợp rất nhiều công nghệ độc quyền và mạnh mẽ. Trong đó phải kể đến hệ thống loa tranh kết hợp 3 loa điều hướng và ống dẫn sóng được cấp bằng sáng chế, giúp âm thanh truyền tải đều khắp không gian rộng, cho phép người dùng tận hưởng trọn vẹn chất âm tuyệt vời từ bất cứ đâu trong phòng. Sức mạnh của loa tranh Music Frame còn tăng lên đáng kể khi kết hợp cùng loa TV thông qua công nghệ Q-Symphony, tạo nên "bản hoà tấu" âm thanh tuyệt vời toả khắp gian phòng.

Với thiết kế khác biệt, đậm chất nghệ thuật cùng công nghệ âm thanh vượt trội, loa thanh Music Frame không chỉ là món đồ công nghệ và nội thất hoàn hảo cho không gian sống mà còn là gợi ý quà tặng ý nghĩa cho người thân, bạn bè hoặc một nửa yêu thương vào những dịp đặc biệt như quà tặng tân gia, sinh nhật người thân, bạn bè hay những ngày kỷ niệm trong năm. Đây chắc chắn sẽ là xu hướng mới được các tín đồ công nghệ và hội "nghiện nhà" săn lùng trong thời gian tới.