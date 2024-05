"Mẹ ngoại" U50 trẻ đẹp của Doãn Hải My chiếm spotlight khi cùng con trai dự prom cuối cấp của trường Marie Curie

Hôm 22/5, bà Mai Đoàn - mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng con trai thứ hai đến dự prom cuối cấp của trường Marie Curie cơ sở Mỹ Đình. "Mẹ vợ" hot nhất làng bóng đá Việt diện chiếc váy đen thắt eo, khoe vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trẻ đẹp với nụ cười rạng rỡ. Bà Mai Đoàn xách túi hàng hiệu, thân thiết khoác tay cậu con trai cao lớn Doãn Hoàng Minh.

Dù đã ở độ tuổi U50, "mẹ ngoại" của Doãn Hải My vẫn khiến dân tình trầm trồ với diện mạo trẻ trung, xì tin. Bên cạnh bà Mai, cậu con trai cũng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, bảnh bao, xứng danh em trai của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Được biết Marie Curie cũng là ngôi trường Doãn Hải My từng theo học. Bà Mai Đoàn vẫn thường xuất hiện trong các sự kiện của ngôi trường nổi tiếng này với vai trò phụ huynh học sinh.

"Mẹ ngoại" của Doãn Hải My gây chú ý khi đến dự prom cuối cấp của trường Marie Curie

Vẻ ngoài trẻ trung của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu

Sau khi hậu vệ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu hẹn hò rồi đi đến hôn nhân cùng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My, các thành viên trong gia đình vợ của Văn Hậu cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó nổi bật là "mẹ ngoại" U50 với nhan sắc không tuổi, thường được ví như chị em với Doãn Hải My. Bên cạnh đó là bố vợ của Văn Hậu với diện mạo điển trai, lãng tử. Hai cậu em trai của Doãn Hải My được chị gái rèn giũa từ nhỏ, tính tình ngoan ngoãn, dễ thương.

"Mẹ ngoại" U50 của Hải My khoe chân dài thẳng tắp

Doãn Hải My vô cùng thương yêu nhưng cũng nghiêm khắc khi rèn giũa hai cậu em trai