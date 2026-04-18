“Mẹ đơn thân bán sandwich” lên tiếng về toàn bộ thông tin đời tư bị tố dàn dựng để câu thương cảm

Khoảng vài ngày trở lại đây, tài khoản TikTok có tên “Ngọc Tuyết đang cố gắng” trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng, khi bất ngờ khoá sạch các clip trên kênh cá nhân.

Nguồn cơn bắt đầu từ loạt thông tin chưa kiểm chứng xoay quanh các vấn đề: Có ê kíp đứng sau, lộ hình ảnh ăn diện đi quán bar trong lúc đang xây dựng hình ảnh mưu sinh nuôi con, có chồng chứ không phải là mẹ đơn thân.

Ngọc Tuyết bắt đầu nổi tiếng với những nội dung chia sẻ về việc mẹ đơn thân bán bánh nuôi con.

Sau 1 thời gian ngắn im lặng, Ngọc Tuyết lên tiếng.

Mẹ đơn thân bán sandwich, làm giúp việc lên tiếng làm rõ 3 vấn đề bị tố “ảo”

Ngọc Tuyết mở lại các clip cũ trên kênh, đăng tải đoạn video dài gần 7 phút, làm rõ các vấn đề: Hôn nhân, hoàn cảnh kinh tế, công việc bán bánh sandwich, làm giúp việc nuôi con…

Ngọc Tuyết lên clip gần 7 phút, có chia sẻ về ồn ào dàn dựng để câu thương cảm.

Thứ nhất, về tin đồn có ekip đứng sau, xuất phát từ bức ảnh một nhóm mang dụng cụ quay chụp chuyên nghiệp xuất hiện tại địa điểm Ngọc Tuyết bán hàng. Cô giải thích: “Chuyện mình bán sandwich là thật. Còn về ê kíp thì họ đến tìm mình. Trước đây thì mình cũng phải vừa trông con vừa bán hàng, không hề có ý định cố tình lợi dụng con để kiếm tiền.

Ngọc Tuyết phân trần rõ hơn: “Mình đã tự hứa năm nay phải chuyển sang một công việc ổn định hơn khi các con bắt đầu đến tuổi đi học. Trong lúc bắt đầu bán bánh, mình tình cờ gặp một ê-kíp và được đề nghị hợp tác quay video, dựa trên hoàn cảnh thật của mình”.

Ngọc Tuyết giải thích về hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua, cho rằng cô có ekip đứng sau quay content bán hàng. Ảnh: MXH.

Tuy nhiên, Ngọc Tuyết thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều băn khoăn. Cô xem đây là cơ hội để phát triển nhưng chưa chắc chắn về tính ổn định cũng như khả năng tạo ra thu nhập thực sự.

Đúng thời điểm đang cân nhắc, làn sóng chú ý và tranh cãi trên mạng xã hội bắt đầu bùng lên, đẩy cô vào tình thế áp lực.

Thứ 2, về những hình ảnh sang chảnh, ăn diện ở bar, khác hẳn với nội dung mẹ đơn thân nuôi 2 con trên TikTok mà Ngọc Tuyết đăng tải. Cô cho biết: “Những hình ảnh mà các bạn thấy mình ở quán bar, đấy là mình đi làm việc. Quán nhờ mình đến check in, làm hình ảnh và làm MC cho quán”.

Ngọc Tuyết lên tiếng về hình ảnh ở quán bar, song không nói rõ thời điểm.

Ngọc Tuyết không nói rõ thời điểm làm ở quán bar có phải là lúc đang đi bán sandwich hay không. Cô chỉ chia sẻ mình làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền.

Thứ ba, về thông tin chưa ly hôn, chồng giàu, Ngọc Tuyết cho biết bản thân lấy chồng từ năm 2019 và ly hôn từ năm 2025, 2 đứa con đều ở với mẹ.

Cô đăng hình ảnh Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

“Mọi người nói chồng mình giàu và là chủ quán bar. Đây là điều hoàn toàn không đúng sự thật. Bây giờ mình và chồng cũ đều đã có cuộc sống riêng, lúc nào đến lịch gặp con mình mới đưa con đi gặp”, Ngọc Tuyết nói.

Về lý do ẩn clip trên kênh khi bùng nổ tranh luận, Ngọc Tuyết cho biết bởi cô không biết phải đối diện ra sao, nên cần thời gian để quyết định lên tiếng.

Netizen hỏi ngược: Liêm sao lại phải ẩn clip?

Chia sẻ mới nhất này của Ngọc Tuyết thu về lượng tương tác cao. Phía dưới bài đăng, đặc biệt là những người theo dõi kênh này, liên tục để lại bình luận trái chiều.

Có một số tài khoản MXH cho hay họ từng là khách mua bánh sandwich của Ngọc Tuyết, cũng từng thuê cô dọn dẹp nhà cửa; một số khác biết Tuyết qua công việc booking mẫu ảnh… cho rằng Tuyết thực sự làm cùng lúc những công việc trên.

Trước đó, ở thời điểm xảy ra ồn ào, cô ẩn hết các clip trên kênh.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi hoài nghi vì những phản hồi của Tuyết cũng chỉ mang tính một chiều. Cư dân mạng cũng hỏi ngược: Nếu là, tại sao phải ẩn clip giữa lúc bùng drama? Thậm chí là chuyện làm ở quán bar là ở hiện tại hay quá khứ, Ngọc Tuyết cũng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Hơn nữa, từ đầu cô cũng không nói rõ chuyện có ekip hỗ trợ quay, mà để đến khi dân mạng phát hiện mới lên tiếng.

Trước đó, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 16/4, tại địa điểm mà Ngọc Tuyết hay bán sandwich, cô đã tạm nghỉ bán. Một người buôn bán tại khu vực nơi Ngọc Tuyết thường bày bàn bán sandwich mỗi sáng cho biết, cô đã xuất hiện đều đặn suốt khoảng 6 tháng qua. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, họ không còn thấy cô bán nữa.

Trước khi được dân mạng biết đến qua việc xây dựng kênh TikTok và những ồn ào xoay quanh, Ngọc Tuyết từng tự giới thiệu mình là MC, diễn viên; thậm chí cho biết đã tham gia một số cuộc thi sắc đẹp và đạt danh hiệu hoa hậu, dù độ uy tín của các sân chơi này vẫn còn là dấu hỏi lớn.