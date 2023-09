Mê cái cách mà Be khoe chiến tích với MV mới: Siêu nhiều xe, siêu nhiều món của mình

Nếu đã ấn tượng với phiên bản "Có Be chờ" - bài hát từng gây thương nhớ trước đây, vậy thì "bản hit" mới nhất của Be – MV Be Siêu nhiều xe, Siêu nhiều món, Giá siêu tốt sẽ không làm bạn thất vọng.

"Bản phối" hoàn hảo đánh dấu cột mốc trở lại làng nhạc Việt của Be.

Trở lại với đường đua nhạc Việt, Be mang giọng hát của 500 anh em tài xế phối cùng bản giao hưởng bất hủ Radetzky Marsch của Johann Strauss (bản phối lại của Roman See Kirchner). Bản "hoà âm phối khí" mới toanh cùng lời bài hát "Siêu nhiều xe quá đê, thật thích mê" đã thành công... gây lú người nghe. Qua đó, Be cũng khẳng định thế mạnh số lượng đi đôi với chất lượng của mình.



"Be be be be be be be beeeee" là những gì đọng lại trong tâm trí nhiều người sau khi xem MV

Điểm nổi bật của chiếc MV "cười ra nước mắt" này chính là những hình ảnh hóm hỉnh, tấu hài cực mạnh và đưa ra những tình huống "chạm đâu trúng đó" mọi nhu cầu của khách hàng. Tỷ như "kiếp nạn thứ 82" của những nơi bị cho là "đảo xa" khi bắt xe chính là không có bác tài, không thể đặt món, thì nay chỉ cần lên Be. Dẫu là cánh đồng ngoài xa hay thời tiết mưa giông, cũng có Be chờ cùng khách thương vượt mọi chông gai.

"Tay lái lụa" nhà Be chạy êm "phê" thoải mái, phục vụ tận tình.

Video này cũng giải mã những ưu điểm vượt trội của Be mà khách hàng rất "iu". Đầu tiên là Be siêu nhiều xe với 500 anh em tài xế Be từ trung tâm thành phố đến góc phố chợ quê, xuất hiện xuyên suốt trong MV. Dù ở ngóc ngách nào, kể cả đặt xe, giao hàng hay giao đồ ăn, Be luôn sẵn sàng có mặt để phục vụ.

Anh Be tấu hài hay như cách anh lái xe

Nền tảng Be nay còn siêu nhiều món, "dịch vụ mê quá trời". Dù là "em út", nhưng beFood nay tập hợp nhiều món ngon với đầy đủ thực đơn, đáp ứng mọi yêu cầu khó nhằn của các thực thần. Cứ đói là lên beFood, có ngay món ngon. Đặc biệt, từ tháng 5/2023, beFood đã xoá bỏ phụ phí đơn hàng nhỏ, giúp những thực thần nay thỏa sức triệu tập mọi món ngon một mình mà không lo về giá, cũng như lượng đơn cho quán ăn nhỏ và tài xế theo đó mà tăng tốc phi mã.

Be vẫn và luôn là người trợ thủ đắc lực với độ chiều khách "số dzách". Nền tảng này nhận được nhiều lời khen "có cánh" cho những nội dung có lối truyền tải đầy hóm hỉnh, gần gũi với mọi người. Tất cả như xoá bỏ mọi rào cản giữa khách hàng và Be, khiến Be không chỉ trở thành một trợ thủ đắc lực không thể thiếu mà còn mang lại cảm giác thoải mái, vui vẻ khi sử dụng dịch vụ. Mỗi ngày, hình ảnh các bác tài Be bon bon trên phố dần trở nên thân thuộc hơn. "100 điểm không có nhưng" là lời nhận xét đầy tự hào mà Be nhận được.