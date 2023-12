Mê cái cách học sinh ngôi trường "màu hồng" đình đám tổ chức nhạc hội: Mãn nhãn, hoành tráng!

Trong 15/12 vừa qua, nhiều người đã có một đêm Nhạc hội Mùa đông tràn ngập cảm xúc cùng những giây phút thăng hoa trên sân khấu lung linh ánh đèn. Dù là Nhạc hội hoành tráng và chuyên nghiệp, nhưng thực chất "chủ xị" của đêm nhạc toàn là các bạn học sinh trung học đến từ trường TH School - ngôi trường toàn màu hồng hiện đại nhất nhì Hà Nội.

Được biết, đêm Nhạc hội Mùa đông - Winter Concert là sự kiện được tổ chức thường niên, là nơi các bạn học sinh TH School được thể hiện tài năng trình diễn, phát triển tình yêu nghệ thuật và trải nghiệm sự giao thoa giữa những nền văn hóa khác nhau qua các tác phẩm âm nhạc.

Năm nay, chủ đề của chương trình xoay quanh "Chuyến tàu Âm nhạc" và diễn ra trong 2 ngày 14-15/12, trong đó đêm nhạc ngày 14/12 do các bạn học sinh khối Mầm non và Tiểu học thể hiện còn ngày 15/12 là của khối Trung học. Nhạc hội Mùa đông 2023 đã mang đến 34 tiết mục hấp dẫn do học sinh TH School thể hiện. Bằng những ca khúc và vũ đạo ấn tượng của nhiều quốc gia trên thế giới, học sinh TH School đã cùng nhau đưa khán giả từ hết trầm trồ này đến trầm trồ khác.

Một số tiết mục trong đêm Nhạc hội

Dù là các tiết mục đàn, trống đến nhảy múa, ca hát đều được các bạn học sinh thể hiện vô cùng xuất sắc. Thật ra, học sinh được tiếp xúc với âm nhạc, nghệ thuật và các loại nhạc cụ từ rất sớm rồi. Chính điều đó đã giúp khai phá tiềm năng, phát triển trí tuệ cũng như thúc đẩy sự tự tin, sáng tạo của các "thần dân" TH School. Để rồi các bạn đã cùng nhau cho ra đời một Nhạc hội Mùa đông vừa "thích tai" vừa "mãn nhãn".

Các bạn học sinh chơi các loại nhạc cụ vô cùng thuần thục

Hai đêm diễn của Chuyến tàu Âm nhạc, đặc biệt là đêm diễn do các bạn học sinh khối Trung học thực hiện đã đưa các "hành khách" khám phá nét đẹp văn hóa của các quốc gia khác trên thế giới như Nhật Bản với ca khúc My Neighbor Totoro, đất nước Cu Ba xinh tươi trong La Habanera, hay du hành đến vùng biển Hà Lan qua Pirates of the Caribbean,… Được rèn luyện trong một môi trường đa quốc tịch với các hoạt động học tập đa dạng, các bạn học sinh không chỉ có cơ hội trau dồi kỹ năng như sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu, kỹ năng hợp tác mà còn tăng thêm vốn hiểu biết phong phú về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới.

Sau tất cả, điểm nhấn đặc biệt nhất của Chuyến tàu Âm nhạc là màn đại hợp xướng của gần 200 học sinh trong Skyfall - I Want It That Way - Santa Tell Me. Đây như là món quà cuối cùng trước khi bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc này khép lại.

Tiết mục nào cũng được đầu tư vô cùng hoành tráng

Học sinh TH School quả thực rất tài năng

Thầy Joel Lane, Tổng đạo diễn của Nhạc hội Mùa đông 2023 cho biết: "Chương trình học Nghệ thuật ở TH School hướng đến việc giúp học sinh hình thành và phát triển tư duy sáng tạo, thông qua các hình thái của Nghệ thuật như Âm nhạc, Mỹ thuật. Chúng tôi tạo ra cơ hội để các em khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân, đồng thời phát triển nhân cách từ những cảm xúc giàu tính thẩm mỹ".

Tiết mục nào cũng được đầu tư vô cùng công phu cả về phần nhìn lẫn phần nghe, khiến khán giả tham gia ai nấy cũng hào hứng mãi không thôi. Mới còn ở độ tuổi học sinh mà các bạn có thể cho ra đời những tiết mục xuất sắc như vậy, quả thực là "đỉnh của chóp" phải không nào?