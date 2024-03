Mẹ bầu Doãn Hải My khoe visual đỉnh chóp khi công khai chuyện mang thai "bé Rồng", nhan sắc xứng danh Top 10 Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu - đã gây sốt mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh chụp với bụng bầu vượt mặt. Với ba concept chụp ảnh gồm kín đáo, ngọt ngào và cá tính, nàng thơ của Văn Hậu đều thể hiện khả năng "bắn ảnh" không thua gì các sao V-biz, thần thái cuốn hút, nhan sắc "miễn bàn".

Cụ thể, Hải My đã kết hợp áo ba lỗ croptop với quần jeans vừa khoe trọn bụng bầu tròn lẳn vừa làm nổi bật nét cá tính, năng động. Khoảnh khắc khác, nàng WAG diện đầm trắng thướt tha cúp ngực, khoe xương quai xanh và vai trần quyến rũ. Còn khi mặc váy ôm body, có thể thấy bà xã Đoàn Văn Hậu khi mang bầu vẫn có vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Còn diện váy len màu đen kín đáo, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn quyến rũ như thường. Dù với loại trang phục nào, mẹ bầu Doãn Hải My cũng biết cách làm cho mình nổi bật bằng khả năng phối đồ khéo léo.

Doãn Hải My rạng rỡ trong ảnh mang bầu

Trong thời gian mang thai, Doãn Hải My không có nhiều thay đổi so với thời con gái mà ngày càng nhuận sắc. Dù gương mặt có phần bầu bĩnh hơn nhưng nàng WAG vẫn xinh đẹp không tì vết với nét thanh tú, tươi tắn. Nét rạng ngời cuốn hút của Hải My có được một phần nhờ cô nàng luôn được dành thời gian và không gian tốt để nghỉ ngơi và Văn Hậu lại luôn bên cạnh chăm sóc cho nàng cực kĩ.

Bộ ảnh bầu của Hải My nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng: "Lần đầu thấy người chụp bầu mà vẫn tươi trẻ đẹp tư nhiên thế này", "Đẹp vợ đẹp chồng", "My bầu mà xinh ghê"...

Bà xã Văn Hậu khoe visual ngọt ngào, xứng danh Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

"Mẹ bầu" Hải My khoe vẻ đẹp quyến rũ

Hải My trong phong cách ngọt ngào, đằm thắm

Vợ chồng Văn Hậu với concept kín đáo, ấm áp bên nhau

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu sắp đón con đầu lòng

Ảnh: Linh Le Chi