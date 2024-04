Mẹ bầu Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp, bụng bầu vượt mặt vẫn rạng rỡ đi xem phim đêm cùng Đoàn Văn Hậu

Trên trang cá nhân, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh hiện tại của bản thân khi bụng bầu của cô đã khá lớn. Mẹ bầu diện váy, khoe đôi chân dài thẳng tắp khiến người ta ao ước. Dù bụng bầu vượt mặt, Doãn Hải My vẫn không kém phần xinh đẹp, rạng rỡ và tự tin. Nàng WAG trang điểm nhẹ nhàng, thả tóc xõa nữ tính, nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt. Bà xã Văn Hậu đeo túi hàng hiệu, thoải mái tạo dáng trong hầm xe. Trước đó, Hải My cũng khoe ảnh đi xem phim đêm cùng Đoàn Văn Hậu gây chú ý.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, Doãn Hải My cũng chia sẻ diện mạo thu hút khi cô trang điểm kĩ lưỡng chuẩn bị chụp một bộ ảnh bầu. Làn da căng mướt của nàng WAG khiến dân mạng xuýt xoa. Bộ ảnh bầu của cặp đôi Văn Hậu - Hải My nhận về nhiều lượt tương tác, nhiều người để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc khi sắp đón con đầu lòng chào đời.

"Mẹ bầu" Doãn Hải My thả dáng, khoe visual xinh đẹp rạng rỡ

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My yêu nhau 3 năm rồi đi đến hôn nhân. Cặp đôi được nhận xét có tướng phu thê, xứng lứa vừa đôi. Doãn Hải My sinh năm 2001, người đẹp từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Vợ Đoàn Văn Hậu nhiều lần nhận được câu hỏi về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ bởi diện mạo xinh đẹp, thu hút, tuy nhiên, Hải My cũng khẳng định bản thân sợ đau nên chưa dám tác động dao kéo, ngay cả lông mày cũng là nét tự nhiên.

Trong thời gian mang bầu, Doãn Hải My tận hưởng sự chăm sóc của Văn Hậu. Cô cũng thường xuyên khoe ảnh cắm hoa trong nhà, mang đến căn nhà tân hôn những màu sắc và mùi hương mình yêu thích. Doãn Hải My vẫn duy trì việc kinh doanh riêng và đồng thời kiếm tiền từ các hợp đồng PR, quảng cáo hay làm tiếp thị liên kết trên các mạng xã hội. Dù vậy, khi được hỏi về thu nhập, bà xã Văn Hậu cho rằng đó là vấn đề tế nhị nên không muốn chia sẻ.

Doãn Hải My chia sẻ về lông mày tự nhiên

Bà xã Văn Hậu không muốn chia sẻ về thu nhập