Máy tính khoa học FLEXIO đạt chuẩn mang vào phòng thi

Đạt chuẩn mang vào phòng thi

Theo thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT mới nhất có hiệu lực từ 8-2-2025, máy tính mang vào phòng thi phải là loại không có chức năng soạn thảo văn bản, thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu.

Do đó, các máy tính khoa học (hay còn gọi máy tính cầm tay hay máy tính bỏ túi) FLEXIO Fx590VN, Fx680VN, Fx680VN Plus, Fx799VN và Fx509VN của Thiên Long đạt chuẩn mang vào phòng thi.

Đồng thời, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) - đơn vị trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia cũng đã tiến hành giám định và kết luận theo thông báo số 0009/N5.25/DG: máy tính FLEXIO Fx799VN không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không thu phát sóng thông tin và không ghi âm, ghi hình.

Trong những năm gần đây, FLEXIO đã ra mắt hàng loạt sản phẩm công nghệ tiện ích dành cho học sinh như máy tính cầm tay học sinh (máy tính khoa học), máy tính cầm tay văn phòng, pin năng lượng, máy chuốt bút chì, máy hút bụi để bàn,… mang đến trải nghiệm học tập tiện lợi và hiệu quả hơn. Đặc biệt, dòng máy tính khoa học FLEXIO Fx799VN & Fx509VN, thiết kế dành riêng cho học sinh THCS & THPT tại Việt Nam, đã nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Phiên bản FLEXIO Fx799VN mới nhất giúp xử lý tối ưu dữ liệu ghép nhóm bên cạnh các tính năng đột phá như giải toán hình học không gian, phím gán gọi nhanh tính năng, giúp học sinh nâng cao hiệu suất học tập.

Sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế hiện đại đa dạng màu sắc giúp FLEXIO không chỉ là công cụ học tập mà còn là cách để học sinh thể hiện cá tính riêng.

Theo đại diện Thiên Long, dòng máy tính khoa học là một trong số các sản phẩm được Thiên Long tập trung nguồn lực để nghiên cứu và phát triển với kỳ vọng gia tăng thị phần của sản phẩm này.

FLEXIO xây dựng hệ sinh thái phục vụ dạy và học toán

Không chỉ tập trung phát triển công nghệ sản phẩm, FLEXIO còn song song đầu tư phát triển hệ sinh thái góp phần xây dựng tư duy dạy và học toán chủ động cụ thể thông qua các hoạt động gồm tổ chức chuỗi sân chơi toán học, xây dựng tài liệu học tập cùng FLEXIO và xây dựng cộng đồng người dùng Flexio.

Cụ thể, nhằm tạo hứng khởi & động lực để học sinh yêu thích thêm môn Toán đặc biệt là Toán thực tế & Toán STEM, FLEXIO liên tục đồng hành cùng các ngày Hội toán học Mở rộng (MOD) của Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán (VIASM) hay Đấu Trường Toán Học Châu Á (AIMO). Trong đó, "Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ".

Trong mỗi sự kiện đồng hành, FLEXIO đều mang đến các trải nghiệm thú vị & manng tính ứng dụng cao.

Bên cạnh đó, năm 2025, FLEXIO cũng vừa cho ra mắt E-book Cẩm nang Chinh phục Toán THPT & Phần mềm giả lập máy tính Fx799VN. Giáo viên & học sinh có thể tải & sử dụng các học liệu này hoàn toàn miễn phí từ Website Trung tâm bảo hành Flexio. Đây là các công cụ vô cùng hữu ích trong thời đại kỷ nguyên số.

FLEXIO tận dụng các công cụ trên nền tảng mạng xã hội như Facebook & Zalo để hỗ trợ người dùng nhanh nhất & hiệu quả nhất thông qua các hội nhóm. Tại đây, thông tin giữa người dùng và FLEXIO được tương tác 2 chiều, giúp thương hiệu trở nên gần gũi, theo đúng phương châm máy tính là người bạn đồng hành thân thiết.

Với FLEXIO, Thiên Long không chỉ mang đến sản phẩm mà còn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức.

Chính sách bảo hành 7 năm miễn phí tận nhà cùng cam kết 1 đổi 1 trong năm đầu tiên đối với lỗi từ nhà sản xuất là lời khẳng định khẳng định về chất lượng vượt trội và sự cam kết mạnh mẽ từ Thiên Long.